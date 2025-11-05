品川庄司、コンビで同期・ハチミツ二郎をお見舞い 久しぶりの3ショットにファン感動「品川庄司で！ってところがいい」
お笑いコンビ・品川庄司の品川祐（53）が4日、自身のインスタグラムを更新。「品川庄司でハチミツ二郎に会いに行ってきた」と書き出し、お笑いコンビ「東京ダイナマイト」のハチミツ二郎（50）、相方・庄司智春（49）との3ショットを公開した。
【写真】「3人の笑顔が素敵」品川庄司＆ハチミツ二郎の同期3ショット
品川は「東京NSC1期生の3人思い出話に花が咲き。二郎のおかげで、庄司が相方ではなく同期に感じれた。早く3人で一緒に舞台に立とう」とつづり、品川庄司の2人がピースポーズでハチミツ二郎を囲んだ、ほほ笑ましい同期ショットを披露している。
続けて、庄司も自身のインスタグラムを更新。「ハチミツ二郎のお見舞いに 品川庄司で行ってきました。3人は東京NSC1期生の同期 ファミレスでいろんな話をして 楽しかった 相変わらず面白かったし 笑顔が見れてとにかく安心した さて まだまだこれから！」と同期と楽しい時間を過ごしたことを明かしていた。
さらに、ハチミツ二郎も自身のSNSを更新し「品川庄司の2人がお見舞いに来てくれました。同期なのに3人で写真を撮ったのは30年経った今日が始めて。オレと品川監督がメシ食って自分はドリンクだけなのに1番年下のしょっちんがお会計してくれました」と同期会の様子を紹介し、品川庄司の２ショットをアップしている。
いまも変わらぬ関係性に、ファンからは「3人の笑顔が素敵」「品川庄司で！ってところがいい」「二郎さん元気そうで良かった！」などのコメントが寄せられている。
ハチミツ二郎は、2018年7月に急性心不全・呼吸不全で入院。21年3月には、新型コロナウイルス「陽性」となり、1ヶ月入院や“重症化・危篤状態”だったことを明かした。23年3月には都内の病院で腎移植の手術を行ったことを公表。今年には自身のX（旧ツイッター）で9月から入院していることを明かしていた。
