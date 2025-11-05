シュガーバターの木がJagabeeになった「シュガじゃが」/東京駅一番街「東京おかしランド」で先行販売開始
グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店『シュガーバターの木』は、カルビーが展開する『Jagabee』との初コラボレーション品「Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが」を販売する。
2025年11月19日から、東京駅一番街「東京おかしランド」で先行販売する。◆Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが
18g×6袋入:税込1,134円
『Jagabee』は、じゃがいもの味わいにこだわり、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリッ・サクッ・ホクッとした食感に仕立てたスナック菓子。じゃがいもの味わいを生かしつつ、特別感のある新しい味わいの商品として、甘みのある味わいに可能性を見出し、東京土産「シュガーバターの木」とのコラボレーションが実現したという。
開発にあたって、『Jagabee』の特徴を保ちながら『シュガーバターの木』のポイントであるバターの芳醇な香りと、砂糖の粒がきらめく見た目も再現できるよう、“シュガーバター･スターダスト製法”を用いたという。
バターの芳醇な香りと砂糖の粒がきらめく見た目を再現
パッケージは、『シュガーバターの木』らしいブルーに、じゃがいものロゴを組み合わせた。『シュガーバターの木』のシンボルツリーと『Jagabee』をかけ合わせた遊び心のあるデザイン。
Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが〈コラボ記念のオリジナルグッズを販売〉
初のコラボレーションを記念し、「Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが」の商品パッケージや、じゃがいもの妖精『ポッタ』をモチーフにしたグッズを販売する。
◆Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが アクリルキーホルダー
【価格】税込500円
Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが アクリルキーホルダー
◆Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが トートバッグ
【価格】税込600円
Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが トートバッグ
◆Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが スペシャルセット
【価格】税込2800円
【内容】
･Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが 6袋入
･Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが アクリルキーホルダー
･Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが トートバッグ
･シュガーバターサンドの木 お買得パック10個入
Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが スペシャルセット〈販売情報〉
【発売日】
2025年11月19日〜2026年1月19日
【販売店】
東京駅一番街 地下一階 東京おかしランド イベントスペース
【取扱商品】
･Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが 6袋入
･Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが アクリルキーホルダー
･Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが トートバッグ
･Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが スペシャルセット
･シュガーバターサンドの木 お買得パック10個入(税込864円)
･シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ お買得パック10個入(税込993円)
･シュガーバターの木 サンドコレクション 21個入(税込2,160円)