シュガーバターの木がJagabeeになった「シュガじゃが」/東京駅一番街「東京おかしランド」で先行販売開始

グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店『シュガーバターの木』は、カルビーが展開する『Jagabee』との初コラボレーション品「Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが」を販売する。

2025年11月19日から、東京駅一番街「東京おかしランド」で先行販売する。

◆Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが

18g×6袋入:税込1,134円

『Jagabee』は、じゃがいもの味わいにこだわり、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリッ・サクッ・ホクッとした食感に仕立てたスナック菓子。じゃがいもの味わいを生かしつつ、特別感のある新しい味わいの商品として、甘みのある味わいに可能性を見出し、東京土産「シュガーバターの木」とのコラボレーションが実現したという。

開発にあたって、『Jagabee』の特徴を保ちながら『シュガーバターの木』のポイントであるバターの芳醇な香りと、砂糖の粒がきらめく見た目も再現できるよう、“シュガーバター･スターダスト製法”を用いたという。

バターの芳醇な香りと砂糖の粒がきらめく見た目を再現

パッケージは、『シュガーバターの木』らしいブルーに、じゃがいものロゴを組み合わせた。『シュガーバターの木』のシンボルツリーと『Jagabee』をかけ合わせた遊び心のあるデザイン。

Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが

〈コラボ記念のオリジナルグッズを販売〉

初のコラボレーションを記念し、「Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが」の商品パッケージや、じゃがいもの妖精『ポッタ』をモチーフにしたグッズを販売する。

◆Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが アクリルキーホルダー

【価格】税込500円

Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが アクリルキーホルダー

◆Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが トートバッグ

【価格】税込600円

Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが トートバッグ

◆Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが スペシャルセット

【価格】税込2800円

【内容】

･Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが 6袋入

･Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが アクリルキーホルダー

･Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが トートバッグ

･シュガーバターサンドの木 お買得パック10個入

Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが スペシャルセット

〈販売情報〉

【発売日】

2025年11月19日〜2026年1月19日

【販売店】

東京駅一番街 地下一階 東京おかしランド イベントスペース

【取扱商品】

･Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが 6袋入

･Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが アクリルキーホルダー

･Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが トートバッグ

･Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが スペシャルセット

･シュガーバターサンドの木 お買得パック10個入(税込864円)

･シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ お買得パック10個入(税込993円)

･シュガーバターの木 サンドコレクション 21個入(税込2,160円)

■シュガーバターの木 公式ホームページ