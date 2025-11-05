「じゃがりこ アスパラベーコン味」限定で復活 “また食べたい味No.1”に選ばれ実現
【モデルプレス＝2025/11/05】カルビーのスナック「じゃがりこ」ブランドより、“国民投票”でファンが選んだ「また食べたい味No.1」に輝いた「じゃがりこ アスパラベーコン味」が、11月10日から全国のコンビニエンスストアにて数量限定で登場する。
【写真】マクドナルド「三角チョコパイ ティラミス」5年ぶり復活
「じゃがりこ」は、1995年10月に新潟県で発売し、約2年半をかけて全国展開。「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などの定番商品をはじめ、期間限定商品など数多くのフレーバーが展開され、2025年10月に発売30周年を迎えた。今回登場する「じゃがりこ アスパラベーコン味」は、30周年を記念した商品の1つ。記念すべき節目を盛り上げるべく、2024年9月から10月にかけて、ファンとともに楽しめる企画「じゃがりこ国民投票」を実施。じゃがりこファンが、これまで発売された数々の味の中から「また食べたい味」を選んだ結果、見事No.1に輝いたのが「アスパラベーコン味」だった。
「じゃがりこ アスパラベーコン味」は、2014年に、当時の「じゃがりこファンサイト」である「それいけ！じゃがり校」の生徒たちがその商品企画のアイデアを出し合い、熱い情熱と共に生まれた商品。以来、親しみのある素材の組み合わせと奥深い味わいがファンから高く評価され、これまでに4度の発売があった。そして、発売から約10年を経た今回の国民投票でも熱い支持を受け、このたび復活発売が決定。30年間愛され続けてきた「じゃがりこ」の歴史を彩る特別な味となっている。（modelpress編集部）
・アスパラガスの香りとベーコンを焼いたような香ばしさ、さらには後に残るベーコンのうま味も。
・パッケージは、「じゃがりこ」30周年を記念したロゴとキリンも周年をお祝いしている特別なデザイン。2014年に初めて発売した同商品のデザインも踏襲しながら、シズル感のあるベーコンとアスパラガスの画像を中心に配置している。
【Not Sponsored 記事】
【写真】マクドナルド「三角チョコパイ ティラミス」5年ぶり復活
◆「じゃがりこ アスパラベーコン味」限定で復活
「じゃがりこ」は、1995年10月に新潟県で発売し、約2年半をかけて全国展開。「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などの定番商品をはじめ、期間限定商品など数多くのフレーバーが展開され、2025年10月に発売30周年を迎えた。今回登場する「じゃがりこ アスパラベーコン味」は、30周年を記念した商品の1つ。記念すべき節目を盛り上げるべく、2024年9月から10月にかけて、ファンとともに楽しめる企画「じゃがりこ国民投票」を実施。じゃがりこファンが、これまで発売された数々の味の中から「また食べたい味」を選んだ結果、見事No.1に輝いたのが「アスパラベーコン味」だった。
◆「じゃがりこ アスパラベーコン味」商品特長
・アスパラガスの香りとベーコンを焼いたような香ばしさ、さらには後に残るベーコンのうま味も。
・パッケージは、「じゃがりこ」30周年を記念したロゴとキリンも周年をお祝いしている特別なデザイン。2014年に初めて発売した同商品のデザインも踏襲しながら、シズル感のあるベーコンとアスパラガスの画像を中心に配置している。
【Not Sponsored 記事】