伊藤千晃「母泣ける」息子が空手で初優勝 抱き寄せた密着ショット公開「悔しくて泣いてた頃もあったけど…」
【モデルプレス＝2025/11/05】モデルでアーティストの伊藤千晃が、11月4日、自身のInstagramを更新。息子が空手で優勝したことを報告し、2ショットを公開した。
【写真】元AAAメンバー「母泣ける」空手着着た息子との2ショット
伊藤は「息子、ついに空手人生で初めての優勝をいただきました」と報告。「毎回、毎回、一回戦負けで顔を真っ赤にしながら悔しくて泣いてた頃もあったけど、本人なりに空手と向き合って、努力を重ねてきた日々が結果に繋がるようになってきたね」と息子の成長を感慨深げに綴り、白い空手着姿で優勝と書かれた盾を誇らしげに手にした息子の頭を抱き寄せている親子ショットを公開した。
また「小さな背中が一歩づつ、大きくなっていくのを感じた日でした おめでとう」と祝福し、「＃母泣ける ＃空手」のハッシュタグも添えている。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」と祝福の声が上がり、「息子くんかっこいい」「日々のサポートお疲れ様」「お母さんも嬉しさ噛み締めてるのがわかる」「素敵な親子」などと反響が寄せられている。
伊藤は2017年1月に結婚と妊娠を発表。同年3月にAAAを卒業し、7月に第1子男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元AAAメンバー「母泣ける」空手着着た息子との2ショット
◆伊藤千晃、空手初優勝の息子との2ショット公開
伊藤は「息子、ついに空手人生で初めての優勝をいただきました」と報告。「毎回、毎回、一回戦負けで顔を真っ赤にしながら悔しくて泣いてた頃もあったけど、本人なりに空手と向き合って、努力を重ねてきた日々が結果に繋がるようになってきたね」と息子の成長を感慨深げに綴り、白い空手着姿で優勝と書かれた盾を誇らしげに手にした息子の頭を抱き寄せている親子ショットを公開した。
◆伊藤千晃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」と祝福の声が上がり、「息子くんかっこいい」「日々のサポートお疲れ様」「お母さんも嬉しさ噛み締めてるのがわかる」「素敵な親子」などと反響が寄せられている。
伊藤は2017年1月に結婚と妊娠を発表。同年3月にAAAを卒業し、7月に第1子男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】