大塚 愛、楽曲「プラネタリウム」にまつわる都市伝説に言及
【モデルプレス＝2025/11/05】歌手の大塚 愛が、3日放送のTBS系「テレビ×ミセス」（よる8時55分〜）に出演。自身の楽曲にまつわる都市伝説を否定した。
この日のスタジオトークでは、大塚の直筆の「プラネタリウム」（2005年リリース）の歌詞ノートを公開。すると元NMB48の渋谷凪咲は「『プラネタリウム』は大塚さんの彼が亡くなって、彼に書いた曲って噂を聞いたことがあるんですけど…」と切り出し、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿も「（都市伝説の噂を）聞いたことある」と頷いた。
すると、渋谷は「（都市伝説の噂は）本当なんですか？」と質問。しかし、大塚は「言っちゃって良いのか分からないんですけど、フィクションで書いているので」と明かし「誰？」とコメント。「ファンの方が盛り上がって？」とお笑い芸人の陣内智則が真相を確認すると、大塚は「盛り上がってくださっているので、もう都市伝説でいいんじゃないかとさえ思っています」と語っていた。（modelpress編集部）
