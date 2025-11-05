影山優佳、炊飯器で作るヘルシー＆絶品レシピに「発想が天才」「ワインと一緒に楽しみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/05】元日向坂46の影山優佳が11月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。炊飯器を使った簡単でヘルシーな鶏レバー料理を披露した。
【写真】24歳元日向坂「発想が天才」炊飯器で作った手料理
影山は「炊飯器でつくるふわふわ鶏レバー」と題し、炊飯器とフリーザーバッグを活用した調理方法を公開した。丁寧に下処理した鶏レバーを、オリーブオイル・バルサミコ酢・醤油とともにフリーザーバッグに入れ、65度のお湯を張った炊飯器に浸して“保温”するというヘルシーでユニークな調理法が紹介されている。
また、「残ったら潰せばレバーパテになり、クラッカーにぬりぬりすることもでき」と残った場合の楽しみ方も紹介。手軽さとアレンジの幅広さが際立つこの料理について、「上手にできて嬉しい！」と喜びのコメントで締めくくった。
この投稿に、ファンからは「絶対おいしいやつ」「アレンジ最高」「ヘルシーなのが嬉しい」「ワインと一緒に楽しみたい」「炊飯器でレバーって発想が天才すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆影山優佳、炊飯器で作る鶏レバー料理を披露
◆影山優佳の投稿に反響
