前田敦子、過去の恋愛を赤裸々告白「長い友達から恋愛に」好きになった人へのジンクスも明かす
【モデルプレス＝2025/11/05】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』が、11月9日よる9時よりスタート。放送に先駆け『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』事前番組が公開され、MCを務める前田敦子、藤田ニコル、陣内智則の3人が自身の “恋愛観”について赤裸々に語った。
【写真】AKB48・OG、約13年ぶり握手会イベント参加
初回放送に先がけて公開された事前番組では、番組にちなんだアンケート企画を実施し、スタジオ見届け人の “恋愛観”が次々と丸裸に。「パートナーがいるのに、他の異性が気になってしまったことはありますか？」という質問では、男女ともに50％以上が「ある」と回答。陣内は「付き合ってしまったら、それまで一生懸命頑張るけど、彼女ってなったら安心というか、手を抜いてしまうって人多いと思う」と語ると、藤田はすかさず「頑張らないタイプですか？」と聞き返し、スタジオは笑いに包まれた。
また、藤田は「私自身が重いので（他の人を気になったことは）ない」と話しつつも、「彼氏に傷つけられて、友達仲間に相談してたら“この人優しいな”って気になることは正直ある」と本音を告白。弱った時に手を差し伸べてくれる男性に惹かれると語った。これに対し、前田も「女性はそうだよね」と共感しながらも、「恋人がいるときはない」「タイプの人と付き合っているはずなんで、それ以上の人はいない」と断言。一方で、陣内は「（他の人を気になること）めちゃくちゃあるわ、知ってるやろ〜！」と笑いながら即答し、スタジオは再び爆笑の渦となった。
さらに、“自分の恋愛タイプ”の話題では、前田が「一目ぼれしたことがない」と告白。「最初興味なかったのに、徐々に恋人になるタイプかも」と語ると、藤田も「グイグイ来られたら即落ち」「タイプじゃなくても押しに弱い」と明かし、それぞれの恋愛観が次々と明らかとなる。前田は「長い友達から恋愛に発展することもある」と振り返り、「自分が好きになった人ってうまくいかないジンクスがある」と語ると、陣内は「向こうは友達と思ってない、隙あらば前田敦子にいったろうって思ってる」とツッコミ、スタジオは盛り上がりを見せた。
“別れたいのに別れられない経験は？”という質問では、藤田が「12月に別れたいと思って、クリスマスどうしようって悩んだ結果、悩みに悩んでクリスマス当日に振りました」と笑いを交えて告白。前田は「自分から切り出したい。スパンって言います」「いきなりでも言っちゃう」と語り、「自分の中で難しいと思ったときにずるずるしてる方が申し訳ない」と誠実な恋愛観をのぞかせた。
同番組は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができる。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】AKB48・OG、約13年ぶり握手会イベント参加
◆前田敦子、恋愛観を赤裸々告白
初回放送に先がけて公開された事前番組では、番組にちなんだアンケート企画を実施し、スタジオ見届け人の “恋愛観”が次々と丸裸に。「パートナーがいるのに、他の異性が気になってしまったことはありますか？」という質問では、男女ともに50％以上が「ある」と回答。陣内は「付き合ってしまったら、それまで一生懸命頑張るけど、彼女ってなったら安心というか、手を抜いてしまうって人多いと思う」と語ると、藤田はすかさず「頑張らないタイプですか？」と聞き返し、スタジオは笑いに包まれた。
◆藤田ニコル、自身の恋愛タイプ「グイグイ来られたら即落ち」
さらに、“自分の恋愛タイプ”の話題では、前田が「一目ぼれしたことがない」と告白。「最初興味なかったのに、徐々に恋人になるタイプかも」と語ると、藤田も「グイグイ来られたら即落ち」「タイプじゃなくても押しに弱い」と明かし、それぞれの恋愛観が次々と明らかとなる。前田は「長い友達から恋愛に発展することもある」と振り返り、「自分が好きになった人ってうまくいかないジンクスがある」と語ると、陣内は「向こうは友達と思ってない、隙あらば前田敦子にいったろうって思ってる」とツッコミ、スタジオは盛り上がりを見せた。
“別れたいのに別れられない経験は？”という質問では、藤田が「12月に別れたいと思って、クリスマスどうしようって悩んだ結果、悩みに悩んでクリスマス当日に振りました」と笑いを交えて告白。前田は「自分から切り出したい。スパンって言います」「いきなりでも言っちゃう」と語り、「自分の中で難しいと思ったときにずるずるしてる方が申し訳ない」と誠実な恋愛観をのぞかせた。
◆「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」
同番組は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができる。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】