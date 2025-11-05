◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック プロアマ戦（５日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

２４年大会覇者の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は５日、プロアマ戦で最終調整した。

昨年大会は最終日を３打差４位から出でプレーオフ６ホール目で制し、米ツアー初優勝を飾った。１年前を振り返り「長かったな〜と。コースを回ってると、ここから打ったな〜と思い出します。コースはいいイメージなので楽しみ」と笑みを浮かべた

前週のメイバンク選手権（マレーシア）は４１位。久しぶりに日本へ帰国し、「明太チーズもんじゃを食べた。おいしかった」と大好きなもんじゃ焼きを食べてパワーを注入した。蒸し暑い東南アジアから肌寒い日本に戻り「先週がすごく暑かったので、日本はすごく寒く感じる。飛距離の面でも先週より落ちるので、うまく合わせられたら」と先を見据えた。

日本ツアーへの出場は４月の富士フイルム・スタジオアリス女子オープン以来、今季２戦目。２連覇に向けて「したい気持ちはすごくあるけど、簡単にできるものではない。４日間ベストを尽くして、最終日に優勝争いしたい」と言葉に力を込めた。

米ツアーの年間ポイントランク４位。新人賞争いではトップの山下美夢有（みゆう、花王）に２０６ポイント差の２位につけている竹田は「まだチャンスはある残り試合、ベストを尽くしたい。最終戦はすごく大きい試合なので、１年の最後にいい締めくくりをしたい」と声を弾ませた。