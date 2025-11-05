理想の夫を演じる姿に「反吐が出る」→水面下で不倫する夫への怒り｜不倫女に1500万円請求した話【ママリ】

妊娠8か月のりさ(28歳)は、夫サトル(30歳)の不倫を知りながら、愛する子を守るため、冷たい復讐心を心に宿していた。夫と不倫相手が高級レストランで誕生日ディナーを楽しむ、その幸せの絶頂の瞬間が、地獄の幕開けとなる。『不倫女に1500万円請求した話』第1話をごらんください。

妊娠8か月のりさは、夫サトルと不倫相手・園子の誕生日ディナーの計画を知る。それは彼女が仕掛ける残酷な復讐劇の舞台でした。

復讐のときはすぐそこ

明後日の20時、夫のサトルは不倫相手の園子と、都心の高級イタリアンで誕生日ディナーを予約している。



「誕生日おめでとう、園子。いつまでも俺だけの可愛い園子でいてくれ」



きっと、そんな甘い言葉をささやくのでしょうね。不倫された妻は泣いているのが普通なのかもしれないけれど、私は楽しみで仕方がない。



だって、そのディナーこそが、私が夫と不倫相手に仕掛ける「残酷な復讐劇」の舞台になるのだから―――。

穏やかな幸せは簡単に裏切られた

私はりさ。今、おなかの中には新しい命を宿している、妊娠8か月の妊婦です。胎動を感じるたびに、愛おしさと同時に、この子の父親がとんでもない人間であることを申し訳なく思う。



結婚して5年。穏やかで幸せな日々が、永遠に続くものだと信じていた。私はどちらかといえば大人しいといわれる方で、サトルの明るさに支えられていました。でも、その明るい夫が、私を地獄に突き落とすなんて夢にも思わなかった。



不倫に気づいたのは2か月前で、当時はよく泣いていた。でも今となっては、私の心の中には冷たい炎が宿っていて、復讐することだけを考えている。

夫の嘘に付き合う日々

サトルは2か月前に不倫がバレたときは慌てた様子で謝罪し「もうしない」とテンプレートのような言葉を口にした。それだけで許されたと思ったのか、今では私の前で理想の夫を演じ続けている。食卓での会話も、寝る前の「おやすみ」のキスも、全部が大嘘のくせに。



「最近出張続きで疲れたよ。でも、りさと赤ちゃんのために頑張ってるからね」



その言葉を聞くたび、心の中で反吐が出る。あなたの出張先は会社じゃなくて、園子のアパートでしょ？あなたの頑張りは、私の家庭を壊すことへの頑張りでしょ？



サトルは私が何も知らない無邪気な妻だと思っている。でもね、私は知っている。明後日の20時に、丸の内の『ラ・ルーナ』という店で、あなたが園子に渡すプレゼントのことまで。



私は、2人が幸せの絶頂にある瞬間に、すべてを台無しにするつもり。地獄に突き落とすなら、一番高いところから突き落とすのが、一番気持ちがいいと思うから―――。

あとがき: 愛と裏切りの炎

妊娠中の妻への裏切りという構図は、読者に強烈な怒りと共感を生みます。りさの「控えめ」だった性格からの転換、心に宿した「冷たい炎」の表現は、彼女の復讐の決意の深さを際立たせています。



特に義母という意外な協力者の存在を匂わせることで、今後の展開への期待が高まる、力強いプロローグとなっています。りさが冷静に計画を進める姿は、単なる感情的な復讐ではない、緻密な頭脳戦を予感させます。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）