¾®¼¼Å¯ºÈ¡¢¡ÖÎø¤·¤µ¤È¡¡¤»¤Ä¤Ê¤µ¤È¡¡¿´¶¯¤µ¤È¡×¤Ï£³¡¢£´Æü¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡ÖËÍ¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤Çµ²±¤Ë»Ä¤ë·Ð¸³¡×
¡¡²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥«¡¼¥º¡×´°À®ÈäÏª²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥«¡¼¥º¡×¤Î¿·ºîÈ¯É½²ñ¡£¾®¼¼¤ÏÆ±¥²¡¼¥à¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¶Ê¡ÖÉ÷¤ËÉñ¤¦Àï»Î¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢¡ÖÄêÀÐ¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢£Â¥á¥í¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÁ¸±¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÃÅ¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥«¡¼¥º¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥²¡¼¥à¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î²¬ËÜµÈµ¯»á¤âÅÐ¾ì¤·¡¢£²¿Í¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®¼¼¤Ï¡Ö£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£º£²ó¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤ÏÆâÍÆ¤ò¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢²¬ËÜ»á¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²÷Âú¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ»á¤Ï³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢£²¿Í¤Ï±Ç²è¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼£É£É¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡×¤Ç½é¥³¥é¥Ü¡£Æ±ºî¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤Î¡ÖÎø¡Ê¤¤¤È¡Ë¤·¤µ¤È¡¡¤»¤Ä¤Ê¤µ¤È¡¡¿´¶¯¤µ¤È¡×¤òÀ©ºî¤·¤¿¾®¼¼¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏËÍ¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤´¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ë·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¾®¼¼¤Ï¡ÖÎø¤·¤µ¤È¡½¡×¤ÎÁ°¤ËÊÌ¤Î¶Ê¤ò¼çÂê²Î¤È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²¬ËÜ»á¤¬µÑ²¼¡£²¬ËÜ»á¤Ï¾®¼¼¤Î°ÎÂç¤µ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ê¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡ËºÇ½é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥Ð¥é¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡ØË×¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¾®¼¼¤µ¤ó¤¬°Î¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾®¼¼¤Ï¶Ê¤òºî¤êÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë²¬ËÜ»á¤ØÅÅÏÃ¡£¡Ö£Ô£Ò£Æ¤Î¡Ø´¨¤¤Ìë¤À¤«¤é¡Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¥µ¥Ó¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀ©ºî´ü´Ö¤Ï¡Ë°ì½µ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³¡¢£´Æü¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Àª¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£