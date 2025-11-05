奈良国立博物館『正倉院展』大好評で閉幕5日前に“チケット完売”を発表 「マジかよ」「売り切れるんや…」
奈良国立博物館で開催中の『第77回正倉院展』は5日、公式サイトなどを通じて、チケットが完売したと発表した。
【画像】『第77回正倉院展』チケと完売のお知らせ（全文）
「大変好評につき『第77回正倉院展』の日時指定券は完売いたしました。 日時指定券をお持ちでない方は、当館にお越しいただいても本展への入場はできませんので、ご了承ください。※無料対象の方は除く」と伝えた。
『正倉院展』は、秋の奈良の風物詩でもある。77回目となった今年でもよりすぐりの宝物が見られるとあって、高い注目を集めている。10月25日から始まり、11月10日まで開催。
この発表に対して「マジかよ」「売り切れるんや…」「わわー！もたもたしてたら…」「今年も行けず…」など、SNSでコメントが飛び交っている。
