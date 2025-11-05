現代用語の基礎知識が選ぶ「２０２５ Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート３０語が５日、発表された。

政治からは、日本初の女性総理となった高市早苗総理の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」や「トランプ関税」、この一年の懸案であった「物価高」などがノミネート。また、伊東市長の田久保真紀氏の「卒業証書１９・２秒」も入った。

エンタメ界からは、大ヒットした邦画実写映画「国宝（観た）」、ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」での活躍で注目され、大河ドラマにまで出演を果たした「ひょうろく」、同じく「水ダウ」の名探偵津田で話題となった「長袖をください」などがノミネートされた。朝ドラ「あんぱん」の締めの言葉「ほいたらね」も入った。

一方でスポーツ界からはノミネートなし。メジャーリーグのドジャース２連覇、世界陸上などがあったが、象徴的な言葉はなかったようだ。

今年の傾向については「前半は新語・流行語が少なかったといえるが、トランプ大統領の再登場で関税関連、その後、米、物価高、異常気象、首相首班指名等で数多くの言葉が生まれた。それらの言葉は来年にもつながるものだろう。また、ピンポイントで盛り上がった言葉（ミャクミャク、国宝、古古古米等）に勢いがあった」と説明。

また「本年度はスポーツ関連の言葉が少ない珍しい年でもある。分断が叫ばれる昨今、政治のエンタメ化も進み、ネットとオールドメディアの岐路とも言える年ではないだろうか」と結んでいる。

【以下ノミネート３０語】

エッホエッホ

オールドメディア

おてつたび

オンカジ

企業風土

教皇選挙

緊急銃猟／クマ被害

国宝（観た）

古古古米

７月５日

戦後８０年／昭和１００年

卒業証書１９・２秒

チャッピー

チョコミントよりもあ・な・た

トランプ関税

長袖をください

二季

ぬい活

働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相

ビジュイイじゃん

ひょうろく

物価高

フリーランス保護法

平成女児

ほいたらね

麻辣湯

ミャクミャク

薬膳

ラブブ

リカバリーウェア

※五十音順