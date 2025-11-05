脚本家も「＃アドリブです」と反応

主演俳優がドラマで披露した人気歌手の爛▲疋螢屬發里泙有瓩話題となっている。

大泉洋主演のドラマ「ちょっとだけエスパー」(テレビ朝日)の公式Xは、4日に放送された第3話の場面カットとして、ちょっとだけエスパーの力を授かった大泉演じる文太が、岡田将生演じる会社の社長・兆から「私はちょっとだけエスパーで、ちょっとだけヒーロー」と復唱させられるシーンをショート動画でアップした。

大泉が戸惑いながら、「私はちょっとだけエスパーで、ちょっとだけヒーロー」と唱えるが、岡田はOKを出さないでいると、大泉は突然「私は…」と、歌手で俳優の福山雅治(長崎県出身)のものまねで唱えようとし、兆に「真面目に！」と注意されるシーンだった。公開した動画に公式Xは「謎のヒーロー宣言 福山雅治のモノマネやめて」とつづっていた。

公式Xに反応する形で、ドラマの脚本を書いた野木亜紀子氏は「＃アドリブです」「＃ぜんぶ大泉のせいだ」「＃ちょっとおもしろかった」とハッシュタグで投稿。大泉のアドリブシーンだったことを明かした。

このアドリブシーンにSNS上では「ちょっとだけ福山雅治」「笑わない岡田くん強すぎるな(笑)」「不意にきた福山さんに思わず吹き出しちゃいました」「ツボるよ〜」「大泉洋にしかできないやつ」「ましゃのモノマネぶっこんでくるとは」「カットされなくて良かった」「吹き出した」「アドリブだったんだ」といった声が上がっている。