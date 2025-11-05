テレ朝アナウンサーの安藤萌々が6月ぶりのラウンドで“熱盛”ショット！ 力強いスイングで、スコアは「44-42」
テレビ朝日アナウンサーで報道ステーションのキャスターを務める安藤萌々が自身のインスタグラムを更新。久々のゴルフラウンドを満喫する姿を公開した。
【動画】安藤萌々の力強いスイングはこちら
投稿では、ティショット動画をアップ。「やや振り遅れ気味ですが…」としながらも、力強いストレートフェードでフェアウェイをヒット。「6月ぶりのラウンドがポカポカ陽気で幸せでした」とコメントした。さらに「久しぶりのラウンドでは、自分に期待しない事を大切に！笑」とユーモアを交えて心境を明かし、「ダボが出る中でもパットを捩じ込み耐えました！ボギペ切れたのでオッケー！！44-42！」とスコアまで詳細に報告した。久々ながらも粘りのゴルフでラウンドを締めくくったようだ。続く1枚では、カートに座り赤いキャップをかぶったショットも投稿。キャップには“熱盛”と書かれたマーカーがつけられており、本人はそれを指差しながら笑顔を見せている。「スポーツコーナー卒業時に頂いたプレゼント、愛用中です」と添え、アナウンサーとしての一面も感じさせる投稿となった。成蹊大学時代にはゴルフ部の主将を務めた安藤アナ。現在もその経験を活かし、趣味としてゴルフを続けている。自身のインスタグラムではスイング動画やプレーの様子を度々公開中。プロ顔負けのフォームとおしゃれなゴルフウェアでも注目を集めており、ゴルフ好き女子アナとしての存在感を放っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「ミヤコレちゃんの笑顔は世界一可愛い」 都玲華が一挙に公開した16枚の写真にファンは大喜び！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
雰囲気がらり！ 菅沼菜々が披露したシックな大人コーデが大反響「グラビア飾れるよ」「見違えた」
「ラミちゃん」がパー4でワンオン、あわやイーグル！ プロ野球で大活躍したアレックス・ラミレスが会心のプレーを動画で公開
【動画】安藤萌々の力強いスイングはこちら
投稿では、ティショット動画をアップ。「やや振り遅れ気味ですが…」としながらも、力強いストレートフェードでフェアウェイをヒット。「6月ぶりのラウンドがポカポカ陽気で幸せでした」とコメントした。さらに「久しぶりのラウンドでは、自分に期待しない事を大切に！笑」とユーモアを交えて心境を明かし、「ダボが出る中でもパットを捩じ込み耐えました！ボギペ切れたのでオッケー！！44-42！」とスコアまで詳細に報告した。久々ながらも粘りのゴルフでラウンドを締めくくったようだ。続く1枚では、カートに座り赤いキャップをかぶったショットも投稿。キャップには“熱盛”と書かれたマーカーがつけられており、本人はそれを指差しながら笑顔を見せている。「スポーツコーナー卒業時に頂いたプレゼント、愛用中です」と添え、アナウンサーとしての一面も感じさせる投稿となった。成蹊大学時代にはゴルフ部の主将を務めた安藤アナ。現在もその経験を活かし、趣味としてゴルフを続けている。自身のインスタグラムではスイング動画やプレーの様子を度々公開中。プロ顔負けのフォームとおしゃれなゴルフウェアでも注目を集めており、ゴルフ好き女子アナとしての存在感を放っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「ミヤコレちゃんの笑顔は世界一可愛い」 都玲華が一挙に公開した16枚の写真にファンは大喜び！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
雰囲気がらり！ 菅沼菜々が披露したシックな大人コーデが大反響「グラビア飾れるよ」「見違えた」
「ラミちゃん」がパー4でワンオン、あわやイーグル！ プロ野球で大活躍したアレックス・ラミレスが会心のプレーを動画で公開