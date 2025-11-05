＜中間速報＞藤本愛菜、伊藤愛華が首位 松原柊亜1差追走【JLPGA最終プロテスト】
＜JLPGA最終プロテスト 2日目◇5日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 （岡山県）◇6464ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）最終プロテストの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、藤本愛菜と伊藤愛華がトータル7アンダー・首位に並んでいる。
【写真】プロテスト合格直後…19歳の渋野日向子さんが初々しい
1打差3位に松原柊亜。2打差4位にジ・ユアイ（中国）、3打差5位タイには盖廚罎Δ福▲螢鵝Ε轡鵐┘鵝蔽羚顱法▲錺鵝Ε蝓璽縫鵝並耋僉砲続いている。神谷そらの妹・ひなはトータル2アンダー・8位タイ。今年の「日本女子アマ」覇者・中澤瑠来も同順位につけている。中嶋月葉はトータル1アンダー・15位タイ。国内男子ツアー史上初の女子プレーヤー・寺西飛香留は、トータルイーブンパー・27位タイで後半を回っている。
