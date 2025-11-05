7人組アイドルグループAVAM・大原乙葉、体調不良のため活動休止「療養および治療に専念させていただくこととなりました」
7人組アイドルグループ・AVAM（アベアム）の大原乙葉が、体調不良のため活動休止することが明らかになった。5日、同グループ公式サイトで発表された。
【動画】AVAM「シュガリー・ストーリー Dance ver. 」ミュージックビデオ
同グループは「このたび、弊社所属 AVAMメンバー大原乙葉につきまして、体調不良のため一定期間活動を休止し、療養および治療に専念させていただくこととなりました」と報告。「関係者の皆様、そして活動を楽しみにしてくださっていたファンの皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます」とお詫びした。
続けて「本人の体調を最優先とし、医師の診断と本人の回復状況を踏まえたうえで、活動再開時期につきましては改めて公式HP等にてご案内させていただきます」とし、「皆様に多大なるご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
AVAMは、2023年4月4日に東京・白金高輪SELENEb2でデビューライブ『猶予期間』を開催。グループ名のAVAM(アベアム)は「ようこそ、さようなら」という意味を持つ"ave"と「モラトリアム」の"アム"を組み合わせた造語。メンバーは大原のほか、桔梗花香、佐伯七海、東雲青空、小鳥遊あみ、月深乃絢、姫宮ゆか。
