◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦 JR東海3―2日本製鉄瀬戸内（2025年11月5日 京セラD）

日本製鉄瀬戸内は延長タイブレークの末、JR東海との1回戦に2―3で敗れた。5回2死走者なしから2番手として登板した新人右腕の下堂翔史投手（23）は、自己最速を3キロ更新する156キロを連発。3回1/3を1安打無失点に封じ、来季の躍進を予感させた。

「1点差で負けていたので、新人らしく勢いのあるピッチングで流れを持ってきたかったです」

先頭打者の初球に自己最速タイの153キロで空振りを奪うと、2球目はそこから3キロ上積みして156キロを計測した。左飛に封じると、イニングをまたいだ6回も150キロ超えの直球で押しまくり3者凡退。7回1死一、二塁も遊ゴロ併殺でしのぎ、8回まで「0」を並べた。

開新（熊本）を経て日本文理大から入社1年目。今夏の都市対抗1回戦・日本通運戦では150キロ台の直球を痛打され、1回2失点に終わった。「フォームも少し変えて、それがいい方向へいきました」。従来は骨盤の動きが横回転だったが、縦回転へと修正。リリース時に抜けてシュート回転するボールが格段に減り、指にかかるようになった。

「（2年目となる来季へ向けて）球速だけじゃ抑えられないので、真っすぐの質、変化球とのコンビネーションを高めていきたい」

京セラドームには熊本の実家から母・真紀さんが応援にかけつけた。「都市対抗はダメでしたが、きょうはいいところを見せられて良かったです」。スリークオーターから自在に操るカットボール、スプリットに加え、新球・カーブも習得中。目標とするプロ入りへ向け、さらなる高みを目指す。