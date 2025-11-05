歌手の舞乃空（まのあ、２０）が５日、都内でこの日リリースした新曲「人は恋して花を詠む」のイベントを行い、同曲など全６曲を歌唱した。

２０２３年２月に、セーラー服姿の女子高生歌手としてデビュー。主にポップスを歌ってきたが、４枚目のシングルとなる今回は大人の演歌・歌謡曲に初挑戦し「ようやく他の演歌歌手の皆さんと同じ畑に入ることができた」。新曲は鳥羽一郎の長男・木村竜蔵が作詞作曲を手がけた和のテイストあふれる楽曲で「日本語の美しさを伝えられる。今までとは違った私を見ていただきたい」と意気込んだ。

自らリクエストしたという、着物と洋服を合体させた個性的な衣装も披露。今後は本格的な着物も着こなしたいといい「小林幸子さんの着物や衣装は素敵。私も、衣装でも楽しんでいただけるようになりたい。幸子さんはボカロとか若い世代へ向けた楽曲にもチャレンジされていて、オールジャンル歌えるというところでも尊敬している」と憧れた。

２０歳の誓いとして、毛筆で「新風」としたため「新しい風を吹かせる存在になれれば」。デビュー３周年となる来年２月８日に東京・神田でライブを行うことも予告し、「演歌・歌謡曲をいろんな世代に聴いていただけるように架け橋となる。今までの１００倍ぐらい頑張りたい」と語った。