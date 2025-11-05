BE:FIRST・LEOが体調不良 11月6〜7日の出演見送り 「元気な姿で皆様にお会い出来るよう、最善を尽くします」
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTは5日、公式サイトを通じ、メンバーのLEOが体調不良のため一部イベント・番組出演を見合わせると発表した。
【メイキングカット】楽しそう！大胆なひと筆目を淹れるBE:FIERST
「BE:FIRSTを応援してくださる皆様へ」とし、「このたび、LEOが体調不良のため、下記のイベントおよびラジオ番組への出演を見送らせていただくことになりました」と明らかにした。
欠席するのは、BE:FIRST『BE:ST』リリース記念 Special Eventの福岡（11月6日）・大阪（11月7日）および、両日、大阪で出演予定だったFMラジオ2番組。
「上記イベントには、LEOを除くMANATO・JUNONが出演いたします。LEOの出演を楽しみにお待ちいただいておりましたファンの皆様には、ご迷惑とご心配をおかけし、また開催直前のご連絡となりましたことを心よりお詫び申し上げます」と説明。
「LEOが元気な姿で皆様にお会い出来るよう、最善を尽くします。重ねて、応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。今後とも変わらぬご声援のほど、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
【メイキングカット】楽しそう！大胆なひと筆目を淹れるBE:FIERST
「BE:FIRSTを応援してくださる皆様へ」とし、「このたび、LEOが体調不良のため、下記のイベントおよびラジオ番組への出演を見送らせていただくことになりました」と明らかにした。
欠席するのは、BE:FIRST『BE:ST』リリース記念 Special Eventの福岡（11月6日）・大阪（11月7日）および、両日、大阪で出演予定だったFMラジオ2番組。
「LEOが元気な姿で皆様にお会い出来るよう、最善を尽くします。重ねて、応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。今後とも変わらぬご声援のほど、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。