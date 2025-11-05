現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が5日に発表された。例年同様、政治や経済、スポーツ、エンタメ、社会現象などから幅広く選出される中、国内で過去最多の人身被害が広がっているクマに関連して「緊急銃猟／クマ被害」もノミネートされた。

【映像】散歩中の女性にクマが飛びかかる瞬間（実際の映像）

クマ被害は、過去最多のペースで全国的に広がっており、確認されている死者は初めて2ケタの12人（4日時点）となった。今年4月から9月の出没件数は2万792件で、過去最多を大きく上回るペースになっている。9月1日に改正鳥獣保護管理法が施行され、市町村長の判断で銃猟を使っての駆除を行う「緊急銃猟」が、各地で適応される事態に発展している。

◆緊急銃猟／クマ被害 選考委員会による用語説明

改正鳥獣保護管理法の施行により9月1日に導入された、クマやイノシシが人の生活圏に出没した際、市町村長の判断で市街地での銃猟を可能とする制度。近年、クマなどの生活圏への出没が増加傾向にあり、人身被害者数も増加。地域住民の安全確保を迅速化する目的がある

（ABEMA NEWS）

