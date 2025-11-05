現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が5日に発表された。例年同様、政治や経済、スポーツ、エンタメ、社会現象などから幅広く選出される中、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」もノミネートされた。

【映像】ミャクミャクと楽しげに話す石破前総理

大阪・関西万博は4月13日から10月13日まで開催された。会場へのアクセスなども含めたインフラ、シンボルにもなった大屋根リングの建設費などをはじめ、開催前から物議を醸していたうえ、開催期間中には交通機関のトラブルで会場から帰れない来場者が出たこともあった。しかし期間終盤には駆け込み来場者が殺到し、盛況のうちに閉幕した。

目が6つあるなど、多様性や共感を表現した公式キャラクター・ミャクミャクも、誕生当初は「不気味」「怖い」などと不人気だった。しかし徐々に浸透し始めると大人気となり、会場内では記念撮影を求める人で長蛇の列ができた。また、石破茂前総理が、総理官邸のエントランス付近に置かれているミャクミャク人形と会話するシーンが度々メディアでも取り上げられると、閉幕後にはキャラクターとしては初めて内閣総理大臣からの感謝状が授与された。

◆ミャクミャク 選考委員会による用語説明

大阪・関西万博の公式キャラクター。誕生当初は不気味、怖いなどと不人気だったのが一転、大ブレイクした。ぬいぐるみ、キーホルダーなど多彩な関連グッズが販売された

（ABEMA NEWS）

