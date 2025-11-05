現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が5日に発表された。例年同様、政治や経済、スポーツ、エンタメ、社会現象などから幅広く選出される中、コメ価格の高騰により備蓄米が放出されたことに関連して「古古古米」がノミネートされた。

【映像】小泉進次郎氏、古古古米をパクッ「おいしい」「ちょっと固いかな」

「令和の米騒動」とも呼ばれたコメ価格の高騰は、国会内でも度々議論される事態に。江藤拓元農水大臣が「コメを買ったことがない」などと発言したことをきっかけに辞任、小泉進次郎前農水大臣（現防衛大臣）が就任すると、備蓄米の放出について随意契約を推し進めたことでも話題になった。またメディア露出の多い小泉氏が、備蓄されている古米、古古米、古古古米を試食、感想を述べたシーンも広く伝えられた。

◆古古古米 選考委員会による用語説明

コメ価格の高騰が社会問題化した「令和の米騒動」。政府が備蓄米を放出、安価なコメを買い求める行列が各地で発生。備蓄米には古米、古古米、古古古米、古古古古米まで１年ごとに区分があり、この呼び名も注目された。味への不安や活用法なども話題になった

