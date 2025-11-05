現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が5日に発表された。例年同様、政治や経済、スポーツ、エンタメ、社会現象などから幅広く選出される中、日本初の女性総理となった高市早苗総理に関連し「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」がノミネートされた。

高市氏は10月4日に行われた自民党総裁選で、現防衛大臣の小泉進次郎氏と決選投票の末に勝利し、自民党初の女性総裁に。選出された直後の挨拶で、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と語り、同時に「ワークライフバランスという言葉を捨てる」と発言したことで、物議も醸した。

その後、自民党・公明党の連立解消もあった中、新たに日本維新の会との連立をまとめ、10月21日に行われた首班指名選挙では第104代にして憲政史上初となる女性総理に選出された。総理就任後は、6年ぶりに来日したアメリカ・トランプ大統領との日米首脳会談を行い親密さを国内外にアピール。4日からの衆議院本会議では、各党の代表質問に総理して答弁を行っている。

◆働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相 選考委員会による用語説明

自民党総裁選に選出された高市早苗新総裁が、決意を表明した際に述べた言葉。昨今の働き方改革でワークライフバランスも定着してきた今、「ワークライフバランスを捨てる」と表明したことには、賛否の声があがった

