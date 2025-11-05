文化シヤタ、上期経常が9％増益で着地・7-9月期も69％増益

文化シヤッター <5930> [東証Ｐ] が11月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比9.1％増の43.1億円に伸びたが、通期計画の165億円に対する進捗率は26.2％となり、5年平均の27.4％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比12.6％増の121億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比68.8％増の39.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.2％→6.3％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

