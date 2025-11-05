現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が5日に発表された。例年同様、政治や経済、スポーツ、エンタメ、社会現象などから幅広く選出される中、学歴詐称疑惑により失職にまで追い込まれた田久保真紀前伊東市長の関連ワード「卒業証書 19.2秒」がノミネートされた。

【映像】失職の会見で涙する田久保前市長

田久保氏は今年5月に伊東市長に初当選。6月、匿名の投書により田久保氏が東洋大学法学部を卒業としていたところ、実際は除籍であると伝えられた。田久保氏は伊東市議会の議長と副議長に、卒業証書と思われるものを「19.2秒」見せたと発言したことが、各種メディアで大きく取り上げられた。

その後、田久保氏に対する市長不信任決議案を提出され、これが市議19人全員の賛成一致で可決されると、田久保氏は市議会の解散を選択。10月に市議選が行われた後、再び不信任決議案が提出され可決。2度目の可決により、田久保氏は失職した。田久保氏は最終的には東洋大を除籍されたことを認め、市のホームページの市長のプロフィールを「高卒」に変更していた。

◆卒業証書 19.2秒 選考委員会による用語説明

学歴をめぐる問題で連日世間をにぎわせた静岡県伊東市の市長が、市議会に求められた卒業証書を19.2秒「チラ見せ」したと報道され、話題

（ABEMA NEWS）

