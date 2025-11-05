【パシオスのチラシ】ボアスリッパ330円・ニット550円・ジャケット1100円...。最大規模のグランバザールはオトク企画が目白押し！

総合衣料専門チェーン店のファッションプラザ【パシオス】は、2025年11月5日から9日までの期間、「グランバザール」を開催しています。

今だけの特別価格の商品が大集結した、パシオス史上最大級のお得なキャンペーンです。

コスパ良く冬物買うならパシオスへ！

11月5日限定で行われるタイムサービスでは、13時からは「婦人プルオーバー各種」や「女児裏起毛トレーナー」などを330円、16時からは「婦人ハンドウォーマー各種」「裏ボア婦人インナー各種」「あったかボアスリッパ各種」などを330円で販売します。

いずれも数量限定で、一商品につき一家族各2点限り。寒い冬に欠かせないアイテムばかりで、これは争奪戦の予感です......。

衣料品のまとめ買いを検討している人は、セットアイテムを見逃さないで！

「婦人インナーレギンス」は3足組で550円、「婦人インナーパック」4点セットや「婦人ナイロンタイツ」7足組は1100円、「婦人シャツ＋トレーナー＋パンツセット」は3点セットで2200円、「寝具3点セット（掛け布団＋敷布団＋枕）」は3300円など、どれも衝撃コスパで手に入りますよ。

そして、グランバザール特別大特価のアイテムを大放出。冬支度をするなら今が絶好のチャンス！

「婦人デザインニット各種」「婦人差込みマフラー各種」「婦人厚底サボサンダル」「婦人カップ付インナー各種」などが550円、「婦人デニムワイドストレートパンツ」は770円、「ボアフードブルゾン」や「婦人キルトジャケット」「紳士・婦人ふわもこパジャマ」などが1100円、「あったか敷きパッド（シングルサイズ）」が990円など、今季必見のアイテムが驚きの安さで登場です。

さらに、11月5日と6日の2日間限定で対象のアイテムがレジで3割引になるほか、節電対策にも繋がるインナー類が最大5割引で購入できます。

開催店舗は、店舗（谷原店･東大宮店･岩槻本丸店を除く）と公式オンラインストア。

店舗によって開始日が異なる場合や、一部取り扱いのない商品があるのでご注意を。

（東京バーゲンマニア編集部）