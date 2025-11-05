最終告白でスタイル抜群のK-1ラウンドガールがまさかの決断！スタジオMC陣が仰天する一幕があった。

【映像】脚が長い！スタイル抜群のK1ラウンドガールの最終決断

ABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

（※以下、ネタバレあり）

最終告白の3時間前、個室で「まさおがどんなにクズでも、クズだったことを受け入れたくなかったの昨日の夜。なのに、今会ったらまさおは俺じゃなくてかいりを選びなって言ってるような目をしてる」と涙を流すうらら（25歳／絵本作家志望）。

しかし、告白の場ではかいり（25歳／俳優）の隣を通り過ぎ、まさお（24歳／経営者）に自らのコインを渡した。うららの判断に「うそだ〜！」と絶叫するスタジオのMC陣。

うららは「もう大っ嫌いって思うくらい嫌なこともいっぱいあってまさおといるときはいつもメイク落ちるしブサイク製造機とか言って」と冗談交じりに話しつつ「本当に大嫌いって何回も思ったけど、あんなにどんどん素敵になっていくかいりを見ていてもまさおのことを思い出して泣いてしまうくらい、（まさおが言ってくれた）うららの子ども心を守りたいって言うのが嬉しかった」と話した。

そして「寂しい時とか苦しい時とか、うららが守ってあげたいなって思う」と言い自らのコインを差し出すうらら。まさおはうららにハンカチを差し出し、自らも涙を流した。