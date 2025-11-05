元ピンク・レディーの未唯mie（67）が5日、インスタグラムを更新。4日に開催された「高嶋ちさ子のザワつく！昭和歌謡祭」への出演を報告した。

「国立代々木競技場第一体育館のイベントに出演して参りました」と書き出すと、イベント名を告知し、「1万席の会場、瞬時にSOLDOUT！！と言う人気のイベント」と称した。

トップバッターでの出演を報告し「ピンク・レディー楽曲で歌い踊る中、'70〜'80の想い出の曲を披露するのがお決まり」とすると、「デビュー前の日テレ音楽学院でのヴォーカルレッスンで『今、流行っている曲からレッスン曲を選びなさい』と言われ大好きなキャンディーズさんの「ハートのエースが出てこない」を選びました」と続け、高嶋ちさ子とのツーショット写真を投稿した。

また、当時の思い出をつづると同時に、「マッチとも何十年ぶりかで会えて、うれしかった」と近藤真彦とのツーショット写真も公開した。

最後は、「さあ次18日は、いよいよnever did I stop loving youリリースLIVE」とし、「目黒ブルースアレイでお待ちしています」と呼びかけた。