不二ラテ、上期経常は80％増益で着地

不二ラテックス <5199> [東証Ｓ] が11月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比79.8％増の2億1400万円に拡大したが、通期計画の4億8800万円に対する進捗率は43.9％にとどまり、5年平均の54.0％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.4倍の2億7400万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比3.9倍の6600万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.2％→5.0％に改善した。



株探ニュース

