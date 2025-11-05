Image: MEETS TRADING

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

デザイン作業や資料作成で一日中マウスを握っていると、手首の過酷なトレーニングをしている気分に。添えた手に熱がこもることもあって、不快感が気になって作業に集中しづらくなることもありますよね。

もし、マウスを握るのではなく、指先で軽やかにつまむように操作できるとしたら。日々のデスクワークは、もっと自由で快適なものに変わるかもしれません。今回ご紹介する「Finger Barrel Mouse i2」は、そんな理想を追い求めた結果、これまでにない発想で生まれた

ユニークなフォルムにたどり着いたプロダクトです。

デスクワークの悩みに応える。常識を覆す「樽型」フォルム

Image: MEETS TRADING

この「Finger Barrel Mouse i2」の最大の特長は、その独創的な「樽型」フォルムにあります。あえて手のひらが触れる部分を大胆にそぎ落とし、手の中に快適な空間をつくりだしているんです。

Image: MEETS TRADING

これにより、マウスを鷲掴みにする不自然な姿勢から解放され、リラックスした指先の動きだけでカーソルをスムーズに操作できます。

薬指が自然に収まる絶妙なくぼみは、長時間の操作でも安定したホールド感を提供。これまで手首にかかっていた負担の分散を目指した設計で、夕方でも快適に作業を続けられると感じるかもしれません。

カフェも新幹線も、そこが書斎になる

Image: MEETS TRADING

特筆すべきは、マウスを動かすためのスペースがほとんど要らないこと。ノートPCのパームレスト脇にある数cm四方のスペースさえあれば、ポインティングが可能です。さらに、図書館のように静かなカフェや新幹線の車内でも、周囲に気兼ねすることのない静音設計。カチカチというクリック音への気遣いから解放され、どこにいても自分の世界に没入できます。

Image: MEETS TRADING

その重量、わずか約43g。いつも読んでいる文庫本や毎日使うスマートフォンより軽いこの相棒をポケットに滑り込ませれば、場所と時間に縛られない自由なワークスタイルを後押ししてくれそうです。

2台のデバイスを操るスマートな接続性

Image: MEETS TRADING

クリエイティブな思考は、ささいなことで中断されたくないものです。「Finger Barrel Mouse i2」は、2.4GHzワイヤレスとBluetoothのデュアル接続に対応。底面のスイッチ1つで、2台のデバイスを瞬時に切り替えられます。

たとえば、メインPCで資料をつくりながら、すぐ横のタブレットで参考資料を確認する。そんなときも、思考の流れを妨げることなく、2つのスクリーンを縦横無尽に行き来できるんです。

本体ボタンで完結する4段階のDPI（感度）調整機能を使えば、細かいデザイン作業から大胆なブラウジングまで、作業内容に応じてカーソルの速度を最適化。1時間の充電で約40時間駆動するスタミナも、あなたの集中力を途切れさせません。

細部に宿るこだわり。所有する喜びを満たす洗練のデザイン

Image: MEETS TRADING

汚れがつきにくい光沢仕上げのホワイトと、指紋が目立ちにくいマット仕上げのブラックの2モデルが書斎のデスクを知的に彩る。これらは、日本市場向けに用意された特別なカラーリングです。

この洗練されたたたずまいは、前作に寄せられた、「ユーザーの声」という名の設計図から生まれました。滑りを防ぎ、グリップ感を向上させたサイドの高品質ラバーから、取り出しやすくなったUSBレシーバーに至るまで、すべての改良が使うときの心地よさに直結しています。

手首への負担に配慮した設計で、快適なパフォーマンスをサポートする「Finger Barrel Mouse i2」は、新たなワークスタイルへの招待状なのかもしれません。

「Finger Barrel Mouse i2」の詳細情報は以下よりチェック。まずはそのユニークなフォルムからくるメリットを、ご自身の目で確かめてみてはいかがでしょうか？

小さい軽い！斬新な形状と抜群のフィット感で長時間でも手が楽な進化したミニマウス！ 6,600円 早期配送割、一般発売予定価格より25%OFF machi-yaで見る

Image: MEETS TRADING

Source: machi-ya