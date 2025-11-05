Photo: はらいさん

お気に入りの壁紙を常に表示させたい方へ。

常時表示ディスプレイに対応したiPhoneは、（一定の条件を除いて）基本的にロック画面でもディスプレイは点灯したままになるため、お気に入りの画像を壁紙に設定して、いつでも見れるようにしている方もいると思います。

しかし、iOS 26にアップデートしてからロック画面の壁紙がボケて表示されてしまう問題に悩んでいた方はいないでしょうか？

お気に入りの壁紙をぼかさずにロック画面に常に表示させる方法

Image: はらいさん

9to5Macによると、どうやらiOS 26にアップデートすると「常に画面オン」の中の壁紙の写真をぼかすがデフォルトでオンになるとのこと。

筆者も最初はiOS 26の新しい仕様かな？と思っていたのですが、『設定』アプリ→画面表示と明るさ→常に画面オンの「壁紙の写真をぼかす」をオフにすることでお気に入りの壁紙を再び常時表示させることができました。

ちょっとした仕様変更ですが、友人や家族でこの問題に悩んでいる方がいた場合は、ぜひ教えてあげてください。

Source: 9to5Mac