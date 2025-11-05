2026年3月放送予定のNHK連続テレビ小説『虎に翼』スピンオフドラマ『山田轟法律事務所』の愛知県ロケ取材会が、10月27日に名古屋市市政資料館にて行われた。取材会には、主人公・山田よね役の土居志央梨が出席し、スピンオフ実現への喜びや撮影の様子を語った。

参考：『虎に翼』スピンオフ『山田轟法律事務所』制作決定 土居志央梨、伊藤沙莉ら続投へ

本作では、『虎に翼』では描かれなかった、よね（土居志央梨）と轟（戸塚純貴）のバックストーリーを盛り込み、弁護士の視点から『虎に翼』の世界を描く。山田よね役を土居、轟太一役を戸塚、佐田寅子役を伊藤沙莉が続投。脚本は、『虎に翼』に続き吉田恵里香が担当する。

土居は、『虎に翼』本編のクランクアップ時からスピンオフを熱望していたと明かし、「もうさすがにないのかなと思っていたところに、スピンオフ企画が決まったと聞いたので、本当にうれしかった」と喜びを語った。また、放送終了後に多くの感想が寄せられたことで「自分の中でさらに『虎に翼』への理解や愛が深まり、今回の撮影では、よりディープなところに入って演じている気がします」と、手応えを口にした。

ロケ地となった名古屋市市政資料館は、『虎に翼』本編でよねたちの女学生時代を撮影した場所でもある。土居は「本当に懐かしい」と述べ、「久しぶりに来た場所というよりかは、学生時代を過ごした場所に戻ってきた感覚で、とてもほっこりとした気持ちです」と感慨深げな様子を見せた。

さらに、撮影はすでに終盤を迎えているといい、「昨日ラストシーンを撮影したのですが、とても素敵な演出があって、演じながら泣きそうになりました」と告白。「とてもすばらしいシーンになっていますので、ラストシーンまで見逃さずにご覧いただきたいです」とアピール。

制作統括の尾崎裕和は、本編放送時からスピンオフを望む声が多かったことに言及。特に「『よねと轟の物語を見たい』という声がとても多かった」とし、「今回のスピンオフは、『虎に翼』の放送が終わってから、みなさんの声を受けて企画し実現したものです」と、ファンの応援が制作の後押しになったことを明かした。

また、ロケ地については「寅子のモデルでもある三淵嘉子さんも働いていたゆかりの地です」と触れ、「この場所で再びロケができてとてもうれしく思います」と語った。

コメント●土居志央梨（山田よね役）『虎に翼』がクランクアップした時からスピンオフをずっとやりたいと言っていたのですが、そこからかなり時間が経って、もうさすがにないのかなと思っていたところに、スピンオフ企画が決まったというお話を聞いたので、本当にうれしかったです。放送が終わってからもいろんな方からたくさん感想をいただいたことで、自分の中でさらに『虎に翼』への理解や愛が深まり、今回の撮影では、よりディープなところに入って演じている気がしており、ありがたい経験だなと思いながら毎日撮影に臨んでいます。愛知県でのロケは、本当に懐かしいという感じです。名古屋市市政資料館では『虎に翼』の女学生時代を撮影していたので、昔の学生時代を思い出すような感覚で、久しぶりに来た場所というよりかは、学生時代を過ごした場所に戻ってきた感覚で、とてもほっこりとした気持ちです。昨日ラストシーンを撮影したのですが、とても素敵な演出があって、演じながら泣きそうになりました。とてもすばらしいシーンになっていますので、ラストシーンまで見逃さずにご覧いただきたいです。

●尾崎裕和（制作統括）『虎に翼』放送時から、スピンオフの制作についてファンの方からいろいろお声をいただいていました。その中でも「よねと轟の物語を見たい」という声がとても多かったので、『虎に翼』本編撮影時から脚本の吉田さんや土居さん、轟役の戸塚さんとも「スピンオフやりたいね」というような話をしていました。今回のスピンオフは、『虎に翼』の放送が終わってから、みなさんの声を受けて企画し実現したものです。名古屋市市政資料館は、『虎に翼』の時にも撮影に来ましたが、寅子のモデルでもある三淵嘉子さんも働いていたゆかりの地です。この場所で再びロケができてとてもうれしく思います。

（文＝リアルサウンド編集部）