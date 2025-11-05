南野陽子、本田美奈子、斉藤由貴…最強の「’80年代アイドルソング」ベスト10を徹底討論！

テレビ・ラジオから流れる彼女たちの歌声に誰もが夢中になった――

中森明夫×中川右介×スージー鈴木が激論！

山口百恵（66）の引退と共に幕を開けた’80年代は松田聖子（63）に加え、中森明菜（60）、小泉今日子（59）、早見優（59）、松本伊代（60）ら「花の82年組」に『おニャン子クラブ』、斉藤由貴（59）、南野陽子（58）、浅香唯（55）に薬師丸ひろ子（61）と、国民的スターが綺羅星のように現れた「アイドル黄金時代」だった。

当時、アイドルのメインの仕事といえば歌番組とコンサート。今とはレコードやＣＤのセールスもファンの熱量も段違いの’80年代は、アイドルソングの絶頂期だった。

今回、FRIDAYはアイドル評論家の中森明夫氏、アイドルソングに造詣が深い作家の中川右介(ゆうすけ)氏、音楽評論家のスージー鈴木氏を招き、「最強の’80年代アイドルソング」をテーマとした鼎談を実施。「’80年代アイドルソング」から至高の名曲を選出した。

’85年の「スケバン」アイドル

スージー：小泉今日子の『なんてったってアイドル』が発売された’85年は、ナンノ（南野陽子）や本田美奈子（享年38）、浅香唯ら、多くのアイドルがデビューした豊作の年ですよね。

中川：ナンノのヒット曲としては’87年の『話しかけたかった』が代表的かもしれませんが、同年の『秋のＩｎｄｉｃａｔｉｏｎ』が名曲だと思うし、好きですね。

中森：デビュー当初、ナンノは『週刊少年マガジン』の表紙を飾ったこともあり、グラビアアイドル的な人気が強かった。そのぶん、女性からの評価はあまり高くありませんでした。

中川：そこが聖子・明菜との決定的違い。美人すぎたのかな。その分、男子からは圧倒的に支持されていた。

中森：そんな彼女も’85年のドラマ『スケバン刑事』で一気にメジャーになりました。’87年の劇場版で主題歌に使われた『楽園のＤｏｏｒ』で初めてオリコンの週間チャート１位となり、そこから『話しかけたかった』『パンドラの恋人』『秋のＩｎｄｉｃａｔｉｏｎ』と続き８作連続でチャート1位を獲得していきます。

スージー：’85年に『卒業』でデビューした斉藤由貴もナンノと同じ道のりを歩んでいますよね。『週刊少年マガジン』のグラビアでデビューし、ドラマ『スケバン刑事』にも出演している。

中森：斉藤の曲では、自分に好意を寄せる男に本命の相手がいると伝える『ＡＸＩＡ〜かなしいことり〜』が印象に残っています。実は彼氏がいたことをずっと隠していたことを謝るフレーズに作詞家の性格の悪さが滲み出ています（笑）。ただ、斉藤を85年組の中でも別格の存在に押し上げたことを考えると、『卒業』がベストになるでしょうね。

中川：85年組だと本田にも触れておくべきでしょう。

中森：本田の代表曲といえば『1986年のマリリン』ですが、僕は『ＨＥＬＰ』が印象に残っている。歌詞を読めば分かるけど、この曲は「芸能人は操り人形だ」というのがテーマなんです。この曲をライブで披露する際、本田は檻の中に入って歌う。いい意味で衝撃的な曲でした。

スージー：85年組の前後だと、岡田有希子はどうでしょうか。

中森：岡田で1曲挙げるなら、最大のヒット曲である『くちびるＮｅｔｗｏｒｋ』ですね。当時、芸能活動を休止していた聖子が作詞を手掛けたこの曲で初めて、岡田はオリコンの週間チャートで１位を獲得した。人気絶頂期だっただけに、18歳で亡くなったのは本当にショックでした。

１位のアイドルソングは……

スージー：’80年にデビューした柏原芳恵（60）や河合奈保子（62）あたりは、アイドルソングの文脈ではあまり語られませんよね。

中森：柏原のファンだった今上天皇が皇太子だったころに、コンサートを鑑賞した後、彼女に花を渡されたというエピソードは有名だね。

スージー：柏原の楽曲では、『春なのに』がいい。中島みゆき（73）が作詞作曲を手掛け、30万枚を超える大ヒットシングルとなりました。

中川：荻野目洋子（56）の『ダンシング・ヒーロー』も「至高のBEST10」にはランクインするでしょう。

中森：『ダンシング・ヒーロー』は’10年代にテレビやYouTubeで使われたことで再ブレイクしました。時代を超えた名曲といえますね。

スージー：10位あたりに、早見優の『夏色のナンシー』を入れてはどうでしょうか。彼女の最大のヒット曲で、これによって早見は82年組の中でも頭一つ抜けた印象があります。

中川：昨年亡くなった中山美穂（享年54）はどうですか？ ’85年デビューですが。

スージー：私は’88年の『You’re My Only Shinin’ Star』が好きですね。ただ、中山は’92年にリリースした『ＷＡＮＤＳ』とのコラボ曲『世界中の誰よりきっと』や’94年リリースの『ただ泣きたくなるの』が世間的に知られていますから、’80年代のアイドルソングをテーマにしたランキングには入らないかもしれませんね。

中森：まだまだ語り足りませんが、そろそろ１位を決めねばなりません。今回のランキングだと、やっぱり１位は聖子になるでしょうか。

中川：聖子と明菜抜きにアイドル黄金時代は有り得なかった。ここに誰も異論はないでしょう。ただ、それはどちらか一人ではできなかった。その意味で聖子と明菜は同率１位で良いのではないでしょうか。

下のリストは３人の座談会を踏まえて、編集部が決定した「最強の’80年代アイドルソングBEST10」だ。１位は聖子の隠れた名曲『制服』と、明菜の代表曲『北ウイング』となった。

誰もが口ずさむような個性的なメガヒット曲が失われている今、プロたちが選んだ珠玉のアイドルソングを聞き直してみてはいかがだろうか。

中森明夫：’60年、三重県生まれ。’80年代半ばから「新人類」として注目を集め、「おたく」という語の生みの親としても知られる。近著に『推す力 人生をかけたアイドル論』（集英社新書）など

中川右介：’60年、東京都生まれ。映画、歌舞伎、クラシック音楽、歌謡曲についての本を多数執筆。最新刊は『松田聖子と中森明菜 1980年代に起きたアイドル革命』（朝日新書）

スージー鈴木：’66年、大阪府生まれ。BAYFM『9の音粋』月曜日に出演中。主な著書に『80年代音楽解体新書』（彩流社）、『恋するラジオ』（ブックマン社）など。近著に『大人のブルーハーツ』（廣済堂出版）がある

『FRIDAY』2025年11月7日号より