１１月５日（水）のヒルナンデス！★人気観光地大捜査線★ご自宅の冷蔵庫をのぞき見
＜人気観光地の最新 10 大ニュース大捜査線＞
人気観光地を朝から晩まで張り込み隅から隅まで大捜査！
10日間張り込みして発見した絶品穴場グルメや意外な新事実を目撃！
今回は東京スカイツリーエリアを調査！
【出演者】
秋元真夏
井森美幸
梅澤 廉 （日テレアナウンサー）
【今回訪れた場所】
●押上(東京都墨田区)
●浅草(東京都台東区)
■東京ソラマチ（東京都墨田区）
[元祖食品サンプル屋 東京スカイツリータウン・ソラマチ店]
営業時間／10:00〜21:00
・たこ焼きキーリング 1,760円
・ジャムサンド耳キーリング 2,200円
・スイーツクリップ ホットケーキ 2,640円
・食品サンプル製作体験（1人） 3,300円
[立ち喰い梅干し屋]
営業時間／10:00〜21:00
・三粒とほうじ茶 990円
[ぐるぐるしゃかしゃか]
営業時間／10:00〜21:00
・まぜる塩 「ぐるぐる 」 886円
・かける塩「しゃかしゃか」 886円
・牛肉に合う塩 「ぎゅうぎゅう 」 994円
・魚介に合う塩 「ぎょぎょ 」 994円
・たまごに合う塩 「たまたま」 886円
・燻製塩「くんくん」 1,210円
・あなたにぴったりの「塩」づくり（1人） 2,970円
[カタヌキヤ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店]
営業時間／10:00〜21:00
・ほしぞらパンダバウム 1個 594円
■羽釜おにぎり えんむすび（東京都墨田区）
営業時間／11:00〜15:00・16:00〜21:00
定休日／水曜
・さけ、明太子 各320円
・カメハメハ 539円
・ラーメンマン 539円
・ビックバン 539円
■スーパー生鮮館 イズミ（東京都墨田区）
営業時間／10:00〜19:30
定休日／日曜
・オクラ 83円 ※撮影時の値段
・しめじ 83円 ※撮影時の値段
・長茄子（４本） １０６円 ※撮影時の値段
■OCICA OSHIAGE TOKYO（東京都墨田区）
・素泊まり １泊１万円〜
■夜アイス専門店 真夜中牧場（東京都墨田区）
営業時間／16:30〜24:00
・ナツカシノヤーツ 680円
・スミダノラクエン 820円
・ウジカラキマシタ 780円
・[期間限定]マヨナカオイモ 880円
■BAGEL FACTORY（東京都墨田区）
営業時間／11:00〜売り切れ次第終了
定休日／火曜・水曜
・明太子バター 454円
・トマトオリーブ 388円
・エブリシング 356円
・ほうじ茶いもくり 432円
・ゴリラの鼻（バナナ） 356円
・LOX（スモークサーモン） 1,026円
・ゴリラの鼻（バナナ） 356円
■かめぱん 向島店（東京都墨田区）
営業時間／平日8:00〜18:30・土日7:30〜18:00
定休日／月曜・火曜
・カレー番長 300円
・明太マドンナ 420円
■塩パン屋 パン・メゾン すみだ浅草通り店（東京都墨田区）
営業時間／8:30〜19:00
定休日／火曜
・塩パンサンドプレミアム あんバター 240円
・塩メロンパン 190円
■es feuilletage（東京都墨田区）
営業時間／10:00〜15:00（売り切れ次第終了）
・ピスタチオのエスカルゴ 561円
■すみだリバーウォーク（東京都墨田区）
■餅屋 半兵衛（東京都台東区）
営業時間／9:00〜17:00
定休日／水曜
・きなこあんこ 800円
・抹茶もち 800円
・もちつき体験 1,000円
■えびす屋 浅草店（東京都台東区）
・浅草からスカイツリー
30分 2名乗車 13,000円※回送料3,000円込み
■東京力車（現役俥夫ユニット）
メンバー：石橋拓也・白上一成・田井裕一
■屋形船 釣庄（東京都墨田区）
1人 11,000円〜 ※貸切船のみの運行
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
各店舗の詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜冷蔵庫から知られざる県民性をのぞき見＞
地元民の自宅・冷蔵庫をのぞいて県民性あふれるグルメを発見！
今回は茨城県坂東市のお宅の冷蔵庫をのぞき見！
冷蔵庫収納のお悩みもプロの技で解決
【出演者】
北斗晶
小倉優子
中山真由美（整理収納アドバイザー）
【今回訪れた店舗・紹介した商品】
●坂東将門の里（茨城県坂東市）
※2025年4月にオープンした農産物直売所
営業時間／9:00〜18:00
・ピーナツみそ 480円
●川せみ（茨城県坂東市）
※地域で４０年以上愛される川魚専門店
営業時間／9:00〜19:00
定休日／月曜
・もろこ佃煮 1,100円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
各店舗の詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。