＜人気観光地の最新 10 大ニュース大捜査線＞

人気観光地を朝から晩まで張り込み隅から隅まで大捜査！

10日間張り込みして発見した絶品穴場グルメや意外な新事実を目撃！

今回は東京スカイツリーエリアを調査！

【出演者】

秋元真夏

井森美幸

梅澤 廉 （日テレアナウンサー）

【今回訪れた場所】

●押上(東京都墨田区)

●浅草(東京都台東区)

■東京ソラマチ（東京都墨田区）

[元祖食品サンプル屋 東京スカイツリータウン・ソラマチ店]

営業時間／10:00〜21:00

・たこ焼きキーリング 1,760円

・ジャムサンド耳キーリング 2,200円

・スイーツクリップ ホットケーキ 2,640円

・食品サンプル製作体験（1人） 3,300円

[立ち喰い梅干し屋]

営業時間／10:00〜21:00

・三粒とほうじ茶 990円

[ぐるぐるしゃかしゃか]

営業時間／10:00〜21:00

・まぜる塩 「ぐるぐる 」 886円

・かける塩「しゃかしゃか」 886円

・牛肉に合う塩 「ぎゅうぎゅう 」 994円

・魚介に合う塩 「ぎょぎょ 」 994円

・たまごに合う塩 「たまたま」 886円

・燻製塩「くんくん」 1,210円

・あなたにぴったりの「塩」づくり（1人） 2,970円

[カタヌキヤ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店]

営業時間／10:00〜21:00

・ほしぞらパンダバウム 1個 594円



■羽釜おにぎり えんむすび（東京都墨田区）

営業時間／11:00〜15:00・16:00〜21:00

定休日／水曜

・さけ、明太子 各320円

・カメハメハ 539円

・ラーメンマン 539円

・ビックバン 539円

■スーパー生鮮館 イズミ（東京都墨田区）

営業時間／10:00〜19:30

定休日／日曜

・オクラ 83円 ※撮影時の値段

・しめじ 83円 ※撮影時の値段

・長茄子（４本） １０６円 ※撮影時の値段

■OCICA OSHIAGE TOKYO（東京都墨田区）

・素泊まり １泊１万円〜

■夜アイス専門店 真夜中牧場（東京都墨田区）

営業時間／16:30〜24:00

・ナツカシノヤーツ 680円

・スミダノラクエン 820円

・ウジカラキマシタ 780円

・[期間限定]マヨナカオイモ 880円

■BAGEL FACTORY（東京都墨田区）

営業時間／11:00〜売り切れ次第終了

定休日／火曜・水曜

・明太子バター 454円

・トマトオリーブ 388円

・エブリシング 356円

・ほうじ茶いもくり 432円

・ゴリラの鼻（バナナ） 356円

・LOX（スモークサーモン） 1,026円

・ゴリラの鼻（バナナ） 356円

■かめぱん 向島店（東京都墨田区）

営業時間／平日8:00〜18:30・土日7:30〜18:00

定休日／月曜・火曜

・カレー番長 300円

・明太マドンナ 420円

■塩パン屋 パン・メゾン すみだ浅草通り店（東京都墨田区）

営業時間／8:30〜19:00

定休日／火曜

・塩パンサンドプレミアム あんバター 240円

・塩メロンパン 190円

■es feuilletage（東京都墨田区）

営業時間／10:00〜15:00（売り切れ次第終了）

・ピスタチオのエスカルゴ 561円

■すみだリバーウォーク（東京都墨田区）

■餅屋 半兵衛（東京都台東区）

営業時間／9:00〜17:00

定休日／水曜

・きなこあんこ 800円

・抹茶もち 800円

・もちつき体験 1,000円

■えびす屋 浅草店（東京都台東区）

・浅草からスカイツリー

30分 2名乗車 13,000円※回送料3,000円込み

■東京力車（現役俥夫ユニット）

メンバー：石橋拓也・白上一成・田井裕一

■屋形船 釣庄（東京都墨田区）

1人 11,000円〜 ※貸切船のみの運行

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

各店舗の詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜冷蔵庫から知られざる県民性をのぞき見＞

地元民の自宅・冷蔵庫をのぞいて県民性あふれるグルメを発見！

今回は茨城県坂東市のお宅の冷蔵庫をのぞき見！

冷蔵庫収納のお悩みもプロの技で解決

【出演者】

北斗晶

小倉優子

中山真由美（整理収納アドバイザー）

【今回訪れた店舗・紹介した商品】

●坂東将門の里（茨城県坂東市）

※2025年4月にオープンした農産物直売所

営業時間／9:00〜18:00

・ピーナツみそ 480円

●川せみ（茨城県坂東市）

※地域で４０年以上愛される川魚専門店

営業時間／9:00〜19:00

定休日／月曜

・もろこ佃煮 1,100円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

各店舗の詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。