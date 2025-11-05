＜人気観光地の最新 10 大ニュース大捜査線＞
 人気観光地を朝から晩まで張り込み隅から隅まで大捜査！
10日間張り込みして発見した絶品穴場グルメや意外な新事実を目撃！
今回は東京スカイツリーエリアを調査！

【出演者】
秋元真夏
井森美幸
梅澤 廉　（日テレアナウンサー）

【今回訪れた場所】
●押上(東京都墨田区)
●浅草(東京都台東区)

■東京ソラマチ（東京都墨田区）
[元祖食品サンプル屋 東京スカイツリータウン・ソラマチ店]
営業時間／10:00〜21:00
・たこ焼きキーリング　　 1,760円
・ジャムサンド耳キーリング 　　2,200円
・スイーツクリップ ホットケーキ 　　2,640円
・食品サンプル製作体験（1人）　　 3,300円
[立ち喰い梅干し屋]
営業時間／10:00〜21:00
・三粒とほうじ茶　　　 990円
[ぐるぐるしゃかしゃか]
営業時間／10:00〜21:00
・まぜる塩 「ぐるぐる 」　　　886円
・かける塩「しゃかしゃか」 　　　886円
・牛肉に合う塩 「ぎゅうぎゅう 」　　　　　994円
・魚介に合う塩 「ぎょぎょ 」　　　　994円
・たまごに合う塩 「たまたま」　　　　 886円
・燻製塩「くんくん」　　　　　　　1,210円
・あなたにぴったりの「塩」づくり（1人）　2,970円
[カタヌキヤ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店]
営業時間／10:00〜21:00
・ほしぞらパンダバウム 1個　　　594円


■羽釜おにぎり えんむすび（東京都墨田区）
営業時間／11:00〜15:00・16:00〜21:00
定休日／水曜
・さけ、明太子　　　各320円
・カメハメハ　　　　539円
・ラーメンマン　　　　539円
・ビックバン　　　　539円

■スーパー生鮮館 イズミ（東京都墨田区）
営業時間／10:00〜19:30
定休日／日曜
・オクラ 　　83円　※撮影時の値段
・しめじ　　　83円　※撮影時の値段
・長茄子（４本）　　１０６円　※撮影時の値段

■OCICA OSHIAGE TOKYO（東京都墨田区）
・素泊まり １泊１万円〜

■夜アイス専門店 真夜中牧場（東京都墨田区）
営業時間／16:30〜24:00
・ナツカシノヤーツ　　　 680円
・スミダノラクエン　　　　820円
・ウジカラキマシタ　　　　 780円
・[期間限定]マヨナカオイモ 　　　880円

■BAGEL FACTORY（東京都墨田区）
営業時間／11:00〜売り切れ次第終了
定休日／火曜・水曜
・明太子バター　　 454円
・トマトオリーブ　　　 388円
・エブリシング 　　　356円
・ほうじ茶いもくり　　　 432円
・ゴリラの鼻（バナナ）　　　356円
・LOX（スモークサーモン）　　　1,026円
・ゴリラの鼻（バナナ）　　　356円

■かめぱん　向島店（東京都墨田区）
営業時間／平日8:00〜18:30・土日7:30〜18:00
定休日／月曜・火曜
・カレー番長　　　300円
・明太マドンナ　　　 420円

■塩パン屋 パン・メゾン すみだ浅草通り店（東京都墨田区）
営業時間／8:30〜19:00
定休日／火曜
・塩パンサンドプレミアム あんバター　　 240円
・塩メロンパン　　　 190円

■es feuilletage（東京都墨田区）
営業時間／10:00〜15:00（売り切れ次第終了）
・ピスタチオのエスカルゴ　　　 561円

■すみだリバーウォーク（東京都墨田区）

■餅屋 半兵衛（東京都台東区）
営業時間／9:00〜17:00
定休日／水曜
・きなこあんこ　　　 800円
・抹茶もち　　　　 800円
・もちつき体験 　　　1,000円

■えびす屋　浅草店（東京都台東区）
・浅草からスカイツリー
　30分　2名乗車　13,000円※回送料3,000円込み

■東京力車（現役俥夫ユニット）
メンバー：石橋拓也・白上一成・田井裕一

■屋形船　釣庄（東京都墨田区）
　1人　11,000円〜　※貸切船のみの運行

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
各店舗の詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜冷蔵庫から知られざる県民性をのぞき見＞
地元民の自宅・冷蔵庫をのぞいて県民性あふれるグルメを発見！
今回は茨城県坂東市のお宅の冷蔵庫をのぞき見！
冷蔵庫収納のお悩みもプロの技で解決

【出演者】 
北斗晶
小倉優子
中山真由美（整理収納アドバイザー）

【今回訪れた店舗・紹介した商品】
●坂東将門の里（茨城県坂東市）
※2025年4月にオープンした農産物直売所
営業時間／9:00〜18:00
・ピーナツみそ　　480円

●川せみ（茨城県坂東市）
※地域で４０年以上愛される川魚専門店
営業時間／9:00〜19:00
定休日／月曜
・もろこ佃煮　1,100円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
　各店舗の詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。