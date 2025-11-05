＜冷蔵庫から知られざる県民性をのぞき見＞

地元民の自宅・冷蔵庫をのぞいて県民性あふれるグルメを発見

今回は茨城県坂東市のお宅の冷蔵庫をのぞき見！

冷蔵庫収納のお悩みもプロの技で解決

【出演者】

北斗晶

小倉優子

中山真由美（整理収納アドバイザー）

★ご当地食材を使ったメニュー

『冬瓜の梅酢煮』

＜材料（約2人前）＞

・冬瓜 1/4個（正味500g程度）

・梅干し（種を除いて叩いたもの） 1〜2個分（正味20g）

（A）水 500ml

（A）和風だしの素（あごだし、顆粒） 大さじ1

（A）梅酢 40ml

（今回は手作りのものを使用）

・水溶き片栗粉

（片栗粉：大さじ1＋水：大さじ2）

・大葉（千切り） 1〜2枚分

[作り方]

‥澑擦麓錣肇錺燭鮗茲辰独蕕鯒蹐、3〜4cm角程度に切り、

面取りをして、沸騰したお湯で15〜20分ほど下茹でし、ざるにあける。

鍋に（A）、水気を切った，鯑れて蓋をし、冬瓜がやわらかくなるまで煮る。

仕上げに叩いた梅干しをちらし入れ、水溶き片栗粉でとろみをつけたら盛り付け、

千切りにした大葉をのせる。

※梅酢の塩味や酸味によって味付けはお好みで調整する。