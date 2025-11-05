１１月５日（水）のヒルナンデス！★ご自宅の冷蔵庫をのぞき見
＜冷蔵庫から知られざる県民性をのぞき見＞
地元民の自宅・冷蔵庫をのぞいて県民性あふれるグルメを発見
今回は茨城県坂東市のお宅の冷蔵庫をのぞき見！
冷蔵庫収納のお悩みもプロの技で解決
【出演者】
北斗晶
小倉優子
中山真由美（整理収納アドバイザー）
★ご当地食材を使ったメニュー
『冬瓜の梅酢煮』
＜材料（約2人前）＞
・冬瓜 1/4個（正味500g程度）
・梅干し（種を除いて叩いたもの） 1〜2個分（正味20g）
（A）水 500ml
（A）和風だしの素（あごだし、顆粒） 大さじ1
（A）梅酢 40ml
（今回は手作りのものを使用）
・水溶き片栗粉
（片栗粉：大さじ1＋水：大さじ2）
・大葉（千切り） 1〜2枚分
[作り方]
‥澑擦麓錣肇錺燭鮗茲辰独蕕鯒蹐、3〜4cm角程度に切り、
面取りをして、沸騰したお湯で15〜20分ほど下茹でし、ざるにあける。
鍋に（A）、水気を切った，鯑れて蓋をし、冬瓜がやわらかくなるまで煮る。
仕上げに叩いた梅干しをちらし入れ、水溶き片栗粉でとろみをつけたら盛り付け、
千切りにした大葉をのせる。
※梅酢の塩味や酸味によって味付けはお好みで調整する。