SWEET STEADYが、幕張メッセ公演『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE』を2026年4月4日、5日の2日間にわたり開催する。

（関連：【画像あり】SWEET STEADY、全国ツアー『SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN- 「Collection」』ライブ写真）

本情報は、11月4日に福岡県 Zepp Fukuokaにて開催された全国ツアー『SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN- 「Collection」』初日公演にて発表されたもの。幕張メッセ公演のチケットは現在、SWEET STEADYのオフィシャルファンクラブにて先行受付開始が行われている。

なおSWEET STEADYは、同日に新曲「カワイイコレクション」を配信リリース。本楽曲は「ぱじゃまーてぃー！」を手がけた早川博隆が楽曲制作を担当しており、キャッチーなメロディと、思わず真似したくなるキュートな振付、SWEET STEADYの“かわいい”世界観が魅力の楽曲となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）