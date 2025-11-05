ブラインド、今期最終を3％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額

立川ブラインド工業 <7989> [東証Ｐ] が11月5日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終利益は前年同期比19.8％増の23.5億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の31億円→32億円(前期は28億円)に3.2％上方修正し、増益率が10.6％増→14.2％増に拡大し、従来の5期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終利益も従来予想の13.6億円→14.6億円(前年同期は12.6億円)に7.3％増額し、増益率が8.2％増→16.1％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の65円→70円(前期は46円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比45.5％増の6.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.8％→10.3％に改善した。



