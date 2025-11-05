神戸市の六甲高山植物園で紅葉が見頃を迎えている。見頃のピークは11月上旬ごろまで。

標高の高い六甲山の紅葉は例年、市街地よりも早く色づき始める。園内には約250本の紅葉する木々が植えられている。紅葉はシラキからはじまり、ブナ、カエデ類、ツツジ類、カラマツ、高山植物と移り変わっていくという。

11月30日（日）までの土・日・祝は、芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」の夜間イベント「ひかりの森～夜の芸術散歩～」を開催している。アーティストの展示作品と色づいた木々のライトアップが行われる。

今年初出展のアーティスト・村松亮太郎/NAKED, INC.による、タンポポのアートオブジェを用いた参加型アートプロジェクト『DANDELION PROJECT』の展示も見られる。

六甲高山植物園

兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-150

開園期間

2025年3月15日（土）～11月30日（日）

※2026年度シーズンオープンは3月14日（土）から



開園時間

10時00分～17時00分（16時30分チケット販売終了）

※イベント開催時は延長の場合あり



入園料

駐車料金

ひかりの森～夜の芸術散歩～

大人（中学生以上）：900円 小人（4歳～小学生）：450円普通車：1,000円（繁忙期2,000円） バイク：無料開催期間：2025年9月20日（土）～11月30日（日）の土日祝 時間：17時00分～20時00分（19時00分パスポート販売終了） 会場：ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園 料金：神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond 鑑賞パスポート（昼夜パスもしくは夜パス）が必要