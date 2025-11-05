六甲高山植物園で紅葉が見頃。色づいた木々をライトアップする夜間イベントも
神戸市の六甲高山植物園で紅葉が見頃を迎えている。見頃のピークは11月上旬ごろまで。
標高の高い六甲山の紅葉は例年、市街地よりも早く色づき始める。園内には約250本の紅葉する木々が植えられている。紅葉はシラキからはじまり、ブナ、カエデ類、ツツジ類、カラマツ、高山植物と移り変わっていくという。
11月30日（日）までの土・日・祝は、芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」の夜間イベント「ひかりの森～夜の芸術散歩～」を開催している。アーティストの展示作品と色づいた木々のライトアップが行われる。
今年初出展のアーティスト・村松亮太郎/NAKED, INC.による、タンポポのアートオブジェを用いた参加型アートプロジェクト『DANDELION PROJECT』の展示も見られる。
六甲高山植物園
兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-150
開園期間
2025年3月15日（土）～11月30日（日）
※2026年度シーズンオープンは3月14日（土）から
開園時間
10時00分～17時00分（16時30分チケット販売終了）
※イベント開催時は延長の場合あり