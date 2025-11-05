スカパーＪ、上期経常が29％増益で着地・7-9月期も51％増益

スカパーＪＳＡＴホールディングス <9412> [東証Ｐ] が11月5日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比29.2％増の181億円に伸び、通期計画の315億円に対する進捗率は57.5％に達し、5年平均の53.4％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.9％増の133億円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比50.6％増の98.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の21.1％→29.6％に大幅上昇した。



株探ニュース

