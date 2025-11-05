14時の日経平均は1551円安の4万9945円、ＳＢＧが487.35円押し下げ 14時の日経平均は1551円安の4万9945円、ＳＢＧが487.35円押し下げ

5日14時現在の日経平均株価は前日比1551.81円（-3.01％）安の4万9945.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は358、値下がりは1204、変わらずは47と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は487.35円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が427.85円、東エレク <8035>が145.4円、ＴＤＫ <6762>が57.66円、イビデン <4062>が40.95円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を37.70円押し上げている。次いで任天堂 <7974>が29.92円、日ハム <2282>が11.97円、三井物 <8031>が10.70円、大林組 <1802>が7.42円と続く。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、陸運、建設、卸売と続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、電気機器が並んでいる。



※14時0分13秒時点



