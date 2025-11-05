流行語大賞候補30発表 政治や社会問題の関心高く「女性首相」「トランプ関税」「クマ被害」など選出
現代用語の基礎知識選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が5日、発表された。政治や社会に関連したワードが数多くノミネートされた。トップテンは来月1日に発表される。
政治や社会に関連したワードが多いのが今年の特色。高市早苗内閣が発足し、憲政史上初の「女性首相」が誕生。高市氏が自民党総裁選の勝利演説で表明した「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」という決意には賛否の声が上がった。また、コメ価格の高騰によって、政府が備蓄米を放出し、安価なコメを買い求める行列が各地で発生。「古古古米」などの呼び名も注目された。
また、クマの生活圏への出没が増加傾向にあり、人身被害も相次いでいる。連日世間をにぎわせている「クマ被害」と市町村長の判断で市街地での銃猟を可能とする制度「緊急銃猟」が選出された。
国際情勢では、アメリカのトランプ大統領が発表した関税引き上げ政策「トランプ関税」によって、世界経済に波紋が広がった。日本ではエネルギーや原材料価格の上昇が続き、先行きの見えない不安から「物価高」がノミネートされた。
他に、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」や歴史的ヒットを記録した俳優・吉沢亮の主演映画「国宝」、5人組ボーカルダンスユニット「M！LK」の楽曲「イイじゃん」のフレーズ「ビジュイイじゃん」などがノミネートされた。
選考委員は講談師の神田伯山、漫画家でコラムニストの辛酸なめ子氏、お笑い芸人のパトリック・ハーラン、俳優でエッセイスト・富山県立高志の国文学館館長の室井滋、漫画家のやくみつる氏、 「現代用語の基礎知識」編集長の大塚陽子氏が務めた。
▽ノミネート語30リスト（50音順）
エッホエッホ
オールドメディア
おてつたび
オンカジ
企業風土
教皇選挙
緊急銃猟/クマ被害
国宝（観た）
古古古米
7月5日
戦後80年/昭和100年
卒業証書19.2秒
チャッピー
チョコミントよりもあ・な・た
トランプ関税
長袖をください
二季
ぬい活
働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相
ビジュイイじゃん
ひょうろく
物価高
フリーランス保護法
平成女児
ほいたらね
麻辣湯
ミャクミャク
薬膳
ラブブ
リカバリーウェア