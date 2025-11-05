『ゴジュウジャー』ブーケ役まるぴ、誕生日を報告で決意新た「父を亡くした25歳の1年となるはずだった私を救ってくれました」
俳優のまるぴが5日、自身のXを更新。26歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真あり】まるぴ、誕生日を報告で決意新た 『ゴジュウジャー』ブーケ役で人気
現在放送中のスーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバー戦隊ゴジュウジャー』にブーケ役で出演している。まるぴは「父を亡くした25歳の1年となるはずだった私をゴジュウジャーが、ブーケ様が救ってくれました」と振り返りながら「おかげで、多くの方に知っていただける『最高の1年』でした」と作品に感謝。「26歳は飛躍の1年になりますように！」と誓いながら「当日撮影でお祝いしていただけた私 幸せ者ナンバーワン」とケーキを持った写真が添えられていた。
この投稿に『ゴジュウジャー』で共演中のゆかなは「頑張ってるの知ってるよ よしよし お誕生日おめでとう」と母のように優しく祝福。田崎竜太監督（※崎＝たつざき）も「ブーケちゃん、いやまるぴさん、誕生日おめでとうございます！」とお祝いしていた。
【写真あり】まるぴ、誕生日を報告で決意新た 『ゴジュウジャー』ブーケ役で人気
現在放送中のスーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバー戦隊ゴジュウジャー』にブーケ役で出演している。まるぴは「父を亡くした25歳の1年となるはずだった私をゴジュウジャーが、ブーケ様が救ってくれました」と振り返りながら「おかげで、多くの方に知っていただける『最高の1年』でした」と作品に感謝。「26歳は飛躍の1年になりますように！」と誓いながら「当日撮影でお祝いしていただけた私 幸せ者ナンバーワン」とケーキを持った写真が添えられていた。
この投稿に『ゴジュウジャー』で共演中のゆかなは「頑張ってるの知ってるよ よしよし お誕生日おめでとう」と母のように優しく祝福。田崎竜太監督（※崎＝たつざき）も「ブーケちゃん、いやまるぴさん、誕生日おめでとうございます！」とお祝いしていた。