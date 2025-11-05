今年42回目を迎える年末恒例、現代用語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語が決定し5日、発表された。女優の今田美桜（28）がヒロインを務め、高知を舞台とした今年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の“締め台詞”となった土佐弁「ほいたらね」が候補入り。朝ドラからの選出は4年連続の快挙で、年間大賞となれば2013年度前期「あまちゃん」の「じぇじぇじぇ」以来12年ぶりとなる。年間大賞やトップテンは12月1日に発表され、表彰式が行われる。

22年度前期「ちむどんどん」の「＃ちむどんどん反省会」、23年度前期「らんまん」の「スエコザサ」、昨年度前期「虎に翼」の「はて？」に続く朝ドラ発のノミネート。日本の朝を彩る国民的ドラマの面目躍如となった。

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を紡いだ。

「ほいたらね」は土佐弁の別れのあいさつ。その回や週のラストに語りを務めた同局・林田理沙アナウンサーが発し、朝田釜次（吉田鋼太郎）らの“退場時”の台詞にもなった。

選考理由について、事務局は「NHK連続テレビ小説『あんぱん』の舞台となった高知県の土佐弁で、またねの意味。朝の15分の物語のラスト、ナレーションで聞けることもあれば劇中のセリフとしても登場した。やさしい気持ちになる言いまわしで、思わず使いたくなる。ほかにも『たっすいが』（たっすい＝『弱々しい』『張り合いがない』などを意味する土佐弁）『たまるか』（感動や驚きを意味する土佐弁の感嘆詞）など数々の言葉も印象的でドラマの世界を広げた」と説明した。

９月26日の本編最終回（第130話）にも登場。中園氏は「毎朝130回、朝ドラをご覧になるのも大変なこと。一緒に完走してくださった視聴者の皆さんに『ご苦労さま』とお伝えしたかったので」。感謝や労いの気持ちも込めた。