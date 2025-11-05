「水ダウ」発の2語が流行語大賞候補入り 「ダイアン」津田の「長袖をください」と「ひょうろく」
現代用語の基礎知識選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が5日、発表された。昨年はノミネートがゼロだったお笑い界からは、TBS「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」内のお笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏の発言「長袖をください」と「水ダウ」で大ブレークしたピン芸人「ひょうろく」がノミネートされた。お笑い界からの候補入りはどちらも「水曜日のダウンタウン」をきっかけに生まれた流行だった。トップテンは来月1日に発表される。
大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」や歴史的ヒットを記録した俳優・吉沢亮の主演映画「国宝」などがノミネートされた。また、政治や社会に関連したワードが多いのが今年の特色で、「女性首相」、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」、「古古古米」、「トランプ関税」などが選ばれた。
昨年はお笑い界からのノミネートがゼロだったことが話題となったが、今年は“復活”。2語がノミネートされた。「長袖をください」は、人気企画「名探偵津田」で仕掛け人から新潟に向かうことを告げられた津田の切実な言葉。スタジオや視聴者の爆笑を生み、ユニクロの2025年「母の日」キャンペーンの広告起用にもつながった。「ひょうろく」はお笑いコンビ「さらば青春の光」のYouTubeチャンネルへの出演をきっかけに話題に。「水曜日のダウンタウン」のドッキリ企画で見せる素なのか演技なのかわからない独特の表情で大ブレークした。バラエティー番組だけでなく、NHK大河ドラマ「べらぼう」、フジテレビ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に出演するなど活躍の場を広げている。
23年にはとにかく明るい安村の「I'm wearing pants!」が、22年にはなかやまきんに君の「ヤー!パワー!」が、20年にはぺこぱの「時を戻そう」、ぼる塾の「まぁねぇ〜」「フワちゃん」が選出されていた。
選考委員は講談師の神田伯山、漫画家でコラムニストの辛酸なめ子氏、お笑い芸人のパトリック・ハーラン、俳優でエッセイスト・富山県立高志の国文学館館長の室井滋、漫画家のやくみつる氏、 「現代用語の基礎知識」編集長の大塚陽子氏が務めた。
▽ノミネート語30リスト（50音順）
エッホエッホ
オールドメディア
おてつたび
オンカジ
企業風土
教皇選挙
緊急銃猟/クマ被害
国宝（観た）
古古古米
7月5日
戦後80年/昭和100年
卒業証書19.2秒
チャッピー
チョコミントよりもあ・な・た
トランプ関税
長袖をください
二季
ぬい活
働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相
ビジュイイじゃん
ひょうろく
物価高
フリーランス保護法
平成女児
ほいたらね
麻辣湯
ミャクミャク
薬膳
ラブブ
リカバリーウェア