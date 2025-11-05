わずか1.8kgでAC出力対応！BLUETTI ポータブル電源「AORA 10」
ポータブル電源のパイオニア、BLUETTIは、BLUETTI史上最小・最軽量モデルとなるポータブル電源 「AORA 10」を2025年11月4日(火)より発売しました。
“ミニサイズ×高出力×安心性能”を兼ね備えた新しいエントリーモデルで、日常からアウトドア、防災まで幅広く活躍します。
BLUETTI ポータブル電源「AORA 10」
発売日：2025年11月4日(火)
販売チャンネル： BLUETTI公式サイト、Amazon公式ストア、楽天市場、Yahoo!ショッピング
従来の小型電源の「機内持ち込みができない」「AC出力がない」といった課題に応えるべく誕生したのが「AORA 10」です。
わずか1.8kgの軽量設計ながら200W出力(ピーク300W／最大400W)を実現。
LEDライトと視認性の高いディスプレイ画面を搭載し、「モバイルバッテリーでは足りない」というユーザーの声に応える一台です！
日本市場向け「AORAシリーズ」のラインアップがさらに進化しました。
AORA 10
製品名： AORA 10
カラー： ミントグリーン／ダークグレー
販売価格： 19,900円(税込)
バッテリー容量： 128Wh
AC入力： 最大150W(約70分で満充電)
定格出力： 200W(ピーク300W／最大400W)
DC出力： 100W (12-28V,8.2A)
バッテリータイプ： リン酸鉄リチウムイオン
アプリ接続： Wi-Fi/Bluetooth対応
サイズ： 200 ｘ146 ｘ110mm(L x W x D)
重量： 約 1.8 kg
「AORA 10」の本体重量はわずか1.8kg！
片手で持ち運べる軽さとコンパクト設計により、出張や旅行時には機内持ち込みも可能です（※1）。
軽量ながら、容量128Wh・定格出力200Wを実現し、電力リフト機能で最大400Wまでの家電製品にも対応します。
※1機内持ち込み可(事前申告が必要です)。ただし、航空会社によって規定が異なりますので、事前に各航空会社までご確認ください。
AC出力およびUSB-C(100W)を含む合計6ポートを搭載し、複数のデバイスへ同時に給電できます。
この容量帯としては珍しくAC出力に対応している点や、本格的なUPS(無停電電源装置)機能を搭載している点も大きな特長です。
最大150Wの急速充電により、約70分でフル充電が可能。
最大100Wのソーラーパネル充電にも対応しており、停電時やアウトドアでも安心して使用できます。
充電モードは「急速」「標準」「サイレント」の3種類から選択可能です。
Bluetooth対応により、専用アプリから充電モードやLEDライトなどの設定を手軽に操作することもできます。
3種類のLEDライド(白色光／暖色光／SOS)もスマホで自在にコントロール可能です。
さらに、UltraCell(TM)技術により3,000回以上の充放電に対応する長寿命バッテリーと、PowerArmor(TM)システムによる多重安全保護設計で、過酷な環境下でも安定した電力供給を実現します。
「AORA 10」+「60Wソーラーパネル」 セット
メーカー希望小売価格： 39,700(税込)
「AORA 10」は最大100Wのソーラーパネル充電にも対応。
「60Wソーラーパネル」とのセットも販売されます。
60Wソーラーパネル使用時、約130分でフル充電可能です！
停電時やアウトドアでも安心して使用できます。
発売記念キャンペーン
期間：2025年11月4日(火)〜12月4日(木)
「AORA 10」の発売を記念し、期間限定で最大35％OFFの特別価格で販売！
【「AORA 10」】
価格：15,900円(税込)（通常価格19,900円から20％OFF）
【「AORA 10」+「60Wソーラーパネル」 セット】
価格：26,800円(税込)（通常価格39,700円から35％OFF）
さらに、各公式販売店舗にて下記クーポンコードを入力すると、さらに5％OFFになります☆BLUETTI公式サイト： AORA10PRBLUETTI公式楽天市場店： OIYQ-WVA8-TYF7-7EMDBLUETTI公式Amazon店： NEWAORA10
※クーポンはポータブル電源単体およびソーラーパネルとのセット商品のどちらにも適用可能です。
※割引率や特典内容は販売期間や販売会場によって異なります。
BLUETTI史上最小・最軽量ながら、AC出力や急速充電、UPS機能まで備えた本格派。
日常の電力サポートから、旅行、アウトドア、防災まで、あらゆるシーンで活躍する新しいエントリーモデルです。
BLUETTIから登場した、ポータブル電源「AORA 10」の紹介でした。
