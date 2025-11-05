わずか1.8kgでAC出力対応！BLUETTI ポータブル電源「AORA 10」

ポータブル電源のパイオニア、BLUETTIは、BLUETTI史上最小・最軽量モデルとなるポータブル電源 「AORA 10」を2025年11月4日(火)より発売しました。

“ミニサイズ×高出力×安心性能”を兼ね備えた新しいエントリーモデルで、日常からアウトドア、防災まで幅広く活躍します。

BLUETTI ポータブル電源「AORA 10」

発売日：2025年11月4日(火)

販売チャンネル： BLUETTI公式サイト、Amazon公式ストア、楽天市場、Yahoo!ショッピング

従来の小型電源の「機内持ち込みができない」「AC出力がない」といった課題に応えるべく誕生したのが「AORA 10」です。

わずか1.8kgの軽量設計ながら200W出力(ピーク300W／最大400W)を実現。

LEDライトと視認性の高いディスプレイ画面を搭載し、「モバイルバッテリーでは足りない」というユーザーの声に応える一台です！

日本市場向け「AORAシリーズ」のラインアップがさらに進化しました。

AORA 10

製品名： AORA 10

カラー： ミントグリーン／ダークグレー

販売価格： 19,900円(税込)

バッテリー容量： 128Wh

AC入力： 最大150W(約70分で満充電)

定格出力： 200W(ピーク300W／最大400W)

DC出力： 100W (12-28V,8.2A)

バッテリータイプ： リン酸鉄リチウムイオン

アプリ接続： Wi-Fi/Bluetooth対応

サイズ： 200 ｘ146 ｘ110mm(L x W x D)

重量： 約 1.8 kg

「AORA 10」の本体重量はわずか1.8kg！

片手で持ち運べる軽さとコンパクト設計により、出張や旅行時には機内持ち込みも可能です（※1）。

軽量ながら、容量128Wh・定格出力200Wを実現し、電力リフト機能で最大400Wまでの家電製品にも対応します。

※1機内持ち込み可(事前申告が必要です)。ただし、航空会社によって規定が異なりますので、事前に各航空会社までご確認ください。

AC出力およびUSB-C(100W)を含む合計6ポートを搭載し、複数のデバイスへ同時に給電できます。

この容量帯としては珍しくAC出力に対応している点や、本格的なUPS(無停電電源装置)機能を搭載している点も大きな特長です。

最大150Wの急速充電により、約70分でフル充電が可能。

最大100Wのソーラーパネル充電にも対応しており、停電時やアウトドアでも安心して使用できます。

充電モードは「急速」「標準」「サイレント」の3種類から選択可能です。

Bluetooth対応により、専用アプリから充電モードやLEDライトなどの設定を手軽に操作することもできます。

3種類のLEDライド(白色光／暖色光／SOS)もスマホで自在にコントロール可能です。

さらに、UltraCell(TM)技術により3,000回以上の充放電に対応する長寿命バッテリーと、PowerArmor(TM)システムによる多重安全保護設計で、過酷な環境下でも安定した電力供給を実現します。

「AORA 10」+「60Wソーラーパネル」 セット

メーカー希望小売価格： 39,700(税込)

「AORA 10」は最大100Wのソーラーパネル充電にも対応。

「60Wソーラーパネル」とのセットも販売されます。

60Wソーラーパネル使用時、約130分でフル充電可能です！

停電時やアウトドアでも安心して使用できます。

発売記念キャンペーン

期間：2025年11月4日(火)〜12月4日(木)

「AORA 10」の発売を記念し、期間限定で最大35％OFFの特別価格で販売！

【「AORA 10」】

価格：15,900円(税込)（通常価格19,900円から20％OFF）

【「AORA 10」+「60Wソーラーパネル」 セット】

価格：26,800円(税込)（通常価格39,700円から35％OFF）

さらに、各公式販売店舗にて下記クーポンコードを入力すると、さらに5％OFFになります☆

BLUETTI公式サイト： AORA10PRBLUETTI公式楽天市場店： OIYQ-WVA8-TYF7-7EMDBLUETTI公式Amazon店： NEWAORA10

※クーポンはポータブル電源単体およびソーラーパネルとのセット商品のどちらにも適用可能です。

※割引率や特典内容は販売期間や販売会場によって異なります。

BLUETTI史上最小・最軽量ながら、AC出力や急速充電、UPS機能まで備えた本格派。

日常の電力サポートから、旅行、アウトドア、防災まで、あらゆるシーンで活躍する新しいエントリーモデルです。

BLUETTIから登場した、ポータブル電源「AORA 10」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post わずか1.8kgでAC出力対応！BLUETTI ポータブル電源「AORA 10」 appeared first on Dtimes.