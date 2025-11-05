昨年のニューヨークシティー・マラソンに参加したランナーたち/Craig T Fruchtman/Getty Images

（CNN）地球温暖化がマラソンの記録更新を阻む大きな障壁になりつつある。世界の気温上昇に伴い、エリート選手が世界記録を破ったり、市民ランナーが自分の目標を達成したりすることが難しくなっているという研究結果がこのほど発表された。

研究結果は非営利研究組織のクライメート・セントラルが発表。マラソンの221大会について分析した結果、86％の大会で2045年までにランナーにとって最適な条件が整う可能性が低くなるとの見通しを示した。

その中には2日に行われたニューヨークシティー・マラソンのほか、ロンドン、ベルリン、東京、シカゴ、ボストン、シドニーの世界6大マラソンが含まれる。

暑さはランナーにとって過酷な影響を及ぼす。

英スコットランドの長距離ランナー、マイリ・マクレナンさんは「レース中に選手が脱水症状や熱中症で倒れ、回復に何カ月もかかる姿を何度も目の当たりにしてきた」とCNNスポーツに語った。

「そうした経験は、血液の濃さや体がどれだけ早く回復できるか、何日間にもわたる水分補給レベル、さらにはトレーニング能力にも重大な影響を及ぼす。自分が追求している成果や目標の達成を遅らせる可能性もある」

研究によると、エリートランナーにとって最適な気温は男子マラソンが4度、女子マラソンは9度とされる。

今年の東京マラソンの場合、当日の気温が男子エリート選手にとって最適になる確率は69％だったが、今後20年の間にこの確率は57％に低下する見通し。同様にボストンマラソンは61％から53％へ、ロンドンマラソンは22％から17％へとそれぞれ低下すると予想している。

女子エリート選手では、7大大会のうち5大会で2045年までに最適な条件が整う確率が低下する見通しで、シドニーマラソンで10ポイント、ベルリンマラソンで11ポイント以上の低下が予想される。

9月に行われたベルリンマラソン当日の気温は24度と季節外れの暖かさだった。東京マラソンとロンドンマラソン当日の気温も20度を超えていた。

今年のベルリンマラソン開催にあたっては、主催者が事前に、気温の上昇に伴って自己ベストの達成は難しくなるだろうと予測。「記録を追うことよりも、コース沿いの独特な雰囲気を楽しむことに目標を切り替える」よう参加者に促し、水分補給や体の冷やし方、服装、回復についてもアドバイスしていた。

「2025年のベルリンマラソンと東京マラソンは異常な熱波が気温を押し上げ、ピークの実力を発揮できる状況をはるかに超えていた」。そう語るマクレナンさんは、昨年のロンドンマラソンで英国人女子最高の2時間29分15秒を記録した。

しかし地球温暖化が進む中、そうした記録の達成は今後ますます希少になるかもしれないと選手も専門家も予想する。

「悪化した条件の中で開かれるマラソン大会が増え、エリート女子選手が記録を破れるチャンスを全般的に低下させている」とマクレナンさんは言う。「そのせいで競技の全般的な質は低下する。熱波は既に、レースの歴史を塗り替えていると思う」