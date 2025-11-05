藤井サチ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/05】モデルの藤井サチが11月3日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ロサンゼルスでのプライベートショットを公開した。

【写真】新婚の28歳モデル「母に会いにLAへ」ハグショット公開

◆藤井サチ、LAでのプラべショット公開


藤井は「3days in LA 母に会いに3日間だけLAへ」と記し、母親とのハグショットやロサンゼルスで撮影したプライベートショットなどを公開。夜の街並みで撮影している写真では、ヘソ出しのショート丈のトップスにパンツ姿で、弾けるような笑顔をカメラに向けている。

◆藤井サチの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「LAに天使がいる」「可愛すぎる」「完璧スタイル」「写真集みたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

