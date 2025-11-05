藤井サチ「母に会いに3日間だけLAへ」ハグショット・ヘソ出しコーデ公開
【モデルプレス＝2025/11/05】モデルの藤井サチが11月3日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ロサンゼルスでのプライベートショットを公開した。
【写真】新婚の28歳モデル「母に会いにLAへ」ハグショット公開
藤井は「3days in LA 母に会いに3日間だけLAへ」と記し、母親とのハグショットやロサンゼルスで撮影したプライベートショットなどを公開。夜の街並みで撮影している写真では、ヘソ出しのショート丈のトップスにパンツ姿で、弾けるような笑顔をカメラに向けている。
この投稿に、ファンからは「LAに天使がいる」「可愛すぎる」「完璧スタイル」「写真集みたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆藤井サチ、LAでのプラべショット公開
◆藤井サチの投稿に反響
