ボクシングの元世界６階級制覇王者マニー・パッキャオ（４６＝フィリピン）と５０戦無敗の５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４８＝米国）の再戦をＷＢＣのマウリシオ・スレイマン会長が歓迎した。米メディア「ＳＩ」が報じた。

２０１５年に「世紀の一戦」で対戦した２人の戦いは史上最も多い視聴者数４６０万件、総収入６億ドル（約９１８億円）を記録した。その再戦交渉が行われている中、パッキャオは「ほぼ合意に至った」と発言。来年春に米ラスベガス開催で試合中継は配信大手「ネットフリックス」が行う予定と伝えられている。

同メディアによると、ファンを中心に懐疑的な見方が広がっている中、スレイマン会長は「２人の対戦は、このスポーツの歴史のビジネスとして最高の試合だった。彼ら２人は象徴であり、レジェンドであり、殿堂入りした選手でもある。もう一度試合をすると決めたら、ボクシング界にとって良いことだ」とし「年齢的にも能力的にも同レベルです。リングに上がるまで何千もの医学的問題を検討するだろう。良いことと信じている」と語ったという。

同メディアは「意外にもスレイマン会長は再戦に強い関心を示している。メイウェザーとパッキャオはスーパースターであり、再戦は依然として注目を集める可能性があると考えている」と指摘していた。