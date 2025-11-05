なえなの（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/05】タレントのなえなのが11月3日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの写真を多数投稿した。

◆なえなの、猫耳ミニ丈ワンピ姿披露


なえなのは「のせ忘れてたディズニーの写真たち」「俺はディズニーもインスタも大好きだ」とコメントし、東京ディズニーランドでの写真を多数投稿。トラの帽子に紺のワンピースでチュロスやチキンを食べる姿や、猫耳が付いた帽子に、美しい脚が際立つ黒のミニ丈ワンピース姿を披露している。

◆なえなのの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「全部可愛い」「脚綺麗すぎてびっくりした」「ほんと憧れる」「笑顔がキラキラ」「絵になる」「天使すぎる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

