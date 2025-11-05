ハイヒール・モモコInstagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/05】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが11月4日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】61歳大御所「着こなしお洒落」美脚際立つショーパン姿

◆ハイヒール・モモコ、秋コーデで美脚披露


モモコは「明日の『ゼニガメ』（MBS系／毎週水曜よる8時〜）まじ本気で、戦っております」と出演番組について記し、出演時の衣装を披露。黒にピンクのロゴが目立つTシャツに黒のツイードベスト、チェックのショートパンツとニーハイソックスを合わせたコーディネートでスラリとした脚をのぞかせている。

◆ハイヒール・モモコの投稿に反響


この投稿に「美しい」「ショートパンツ似合ってる」「脚が綺麗」「秋の服装素敵」「着こなしお洒落」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】