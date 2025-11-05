ハイヒール・モモコ、美脚際立つショーパン×ニーハイソックス姿「着こなしお洒落」「似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/11/05】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが11月4日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】61歳大御所「着こなしお洒落」美脚際立つショーパン姿
モモコは「明日の『ゼニガメ』（MBS系／毎週水曜よる8時〜）まじ本気で、戦っております」と出演番組について記し、出演時の衣装を披露。黒にピンクのロゴが目立つTシャツに黒のツイードベスト、チェックのショートパンツとニーハイソックスを合わせたコーディネートでスラリとした脚をのぞかせている。
この投稿に「美しい」「ショートパンツ似合ってる」「脚が綺麗」「秋の服装素敵」「着こなしお洒落」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】61歳大御所「着こなしお洒落」美脚際立つショーパン姿
◆ハイヒール・モモコ、秋コーデで美脚披露
モモコは「明日の『ゼニガメ』（MBS系／毎週水曜よる8時〜）まじ本気で、戦っております」と出演番組について記し、出演時の衣装を披露。黒にピンクのロゴが目立つTシャツに黒のツイードベスト、チェックのショートパンツとニーハイソックスを合わせたコーディネートでスラリとした脚をのぞかせている。
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
この投稿に「美しい」「ショートパンツ似合ってる」「脚が綺麗」「秋の服装素敵」「着こなしお洒落」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】